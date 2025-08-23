FBI khám xét nhà và văn phòng của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton

Truyền thông Mỹ cho biết các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 22/8 đã khám xét nhà và văn phòng của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong khuôn khổ cuộc điều tra xem liệu ông có sở hữu hoặc chia sẻ thông tin mật trái phép hay không.

Báo chí dẫn lời các quan chức yêu cầu giấu tên cho biết các nhân viên FBI đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Bolton ở Montgomery, bang Maryland, và sau đó là tại một tòa nhà ở trung tâm Washington, nơi văn phòng của ông Bolton tọa lạc. Ông Bolton không có mặt tại nhà vào thời điểm đó và chưa bị buộc tội.

Cuộc điều tra này khiến ông Bolton trở thành đối thủ chính trị mới nhất của Tổng thống Donald Trump bị Bộ Tư pháp nhắm đến.

Trong những tháng gần đây, các nhà điều tra liên bang đã mở các cuộc điều tra hình sự nhắm vào những người chỉ trích Trump, bao gồm Tổng chưởng lý New York Letitia James, Thượng nghị sỹ Adam Schiff (đảng Dân chủ, bang California), cựu giám đốc FBI James B. Comey và cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan.

Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance xác nhận rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang "trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra đang diễn ra" đối với ông John Bolton, nhưng phủ nhận rằng cuộc điều tra này là sự trả thù cho những lời chỉ trích của ông Bolton đối với Tổng thống Trump./.

