Gần 120 người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines

Giới chức Philippines ngày 6/11 cho biết số người thiệt mạng do bão Kalmaegi gây ra tại khu vực miền Trung nước này đã tăng lên ít nhất 114 người, trong khi vẫn còn 127 người mất tích.

Phần lớn nạn nhân được ghi nhận tại tỉnh Cebu - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận bão kèm theo mưa lớn và lũ quét chỉ vài tuần sau khi khu vực này hứng chịu động đất lớn.

Theo Phó Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự Bernardo Rafaelito Alejandro IV, bão Kalmaegi đã tràn qua Cebu hôm 4/11, gây ngập lụt nghiêm trọng khi nước trên các sông và kênh rạch tràn bờ.

Lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, buộc người dân phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Tại Cebu, ít nhất 71 người thiệt mạng, 65 người mất tích và 69 người bị thương. Tỉnh lân cận Negros Occidental cũng ghi nhận thêm 62 trường hợp mất tích.

Thống đốc Cebu, bà Pamela Baricuatro, cho biết dù chính quyền đã chủ động ứng phó, “một số tình huống bất ngờ như lũ quét vẫn xảy ra."

Bà cho rằng tình trạng khai thác mỏ kéo dài gây tắc nghẽn sông ngòi cùng các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng có thể đã làm trầm trọng thêm hậu quả.

Trong khi đó, tình nguyện viên cứu hộ Caloy Ramirez mô tả cảnh tượng tại một khu dân cư ven sông ở thành phố Cebu là “hoàn toàn hỗn loạn," với ô tô bị cuốn trôi và nhà cửa bị phá hủy.

Ngoài ra, quân đội Philippines xác nhận một trực thăng của Không quân rơi tại tỉnh Agusan del Sur hôm 4/11 khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, khiến 6 quân nhân trên chuyến bay thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Chính quyền tỉnh Cebu đã ban bố tình trạng thảm họa để đẩy nhanh việc giải ngân quỹ khẩn cấp.

Đáng chú ý, khu vực này vẫn đang phục hồi sau trận động đất có độ lớn 6,9 hôm 30/9 khiến ít nhất 79 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán.

Trước khi bão đổ bộ, hơn 387.000 người dân ở các tỉnh miền Trung và miền Đông Philippines đã được sơ tán tới nơi an toàn. Gần 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị mắc kẹt tại gần 100 cảng do lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, trong khi ít nhất 186 chuyến bay nội địa bị hủy.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết Kalmaegi đã di chuyển khỏi đảo Palawan sáng 5/11 và tiến vào Biển Đông, hướng về Việt Nam.

Philippines mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cùng nguy cơ động đất và núi lửa phun trào, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng nhất thế giới./.

Philippines bắt đầu công tác dọn dẹp sau bão Kalmaegi Tại tỉnh Cebu, nơi từng là điểm đến du lịch nổi tiếng, cảnh tượng đổ nát hiện rõ với nhà cửa tan hoang, xe cộ lật úp, đường phố ngổn ngang gạch đá, và cuộc sống bị đảo lộn.