Gần 300 lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Huế

Ngày 12/4, Trường Cao đẳng Huế tổ chức chương trình Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Phật lịch 2568) cho khoảng 300 lưu học sinh Lào đang học tập và sinh hoạt tại thành phố Huế.

Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức với các nghi lễ, hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Lào.

Các em lưu học sinh Lào cùng nhau ôn lại lịch sử ngày Tết cổ truyền và giới thiệu nét văn hóa truyền thống, trang phục, đất nước, con người của các dân tộc Lào qua những tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang đặc sắc.

Trong số đó, có nhiều nghi lễ quan trọng như: Lễ té nước, với ý nghĩa mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, thanh khiết hóa cuộc sống của con người; Lễ buộc chỉ cổ tay vừa là lễ vừa là nghi thức không thể thiếu của người Lào, mọi người cùng buộc cho nhau những sợi chỉ màu và gửi lời chúc hạnh phúc, sức khỏe đến người được buộc.

Đây là phong tục tập quán tâm linh gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời và không thể thiếu vào dịp năm mới với những ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ. Trong suốt ngày Tết, ai có nhiều chỉ buộc cổ tay thì được coi là người sẽ gặp may mắn cả năm.

Dịp này, Trường Cao đẳng Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác như thi đấu bóng đá, bóng chuyền nam, nữ nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như tăng cường giao lưu, học hỏi, đoàn kết và phát huy tinh thần đồng đội trong du học sinh Lào.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Huế cho biết chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên tinh thần lưu học sinh Lào phải đón tết xa nhà; góp phần củng cố và thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, sinh viên hai nước cũng như vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào nói chung, thành phố Huế và các tỉnh Nam Trung Lào nói riêng.

Tết Bunpimay là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Lào, thường diễn ra vào giữa tháng Tư hằng năm. Năm 2025, Tết Lào sẽ bắt đầu từ ngày 13-15/4/2025 Dương lịch. Đây là dịp để mọi người tạ ơn tổ tiên, cầu chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Tết Bunpimay cũng là thời gian để gột rửa bụi bẩn, xua đi xui xẻo trong năm cũ và đón nhận những điều tốt đẹp trong năm mới thông qua các nghi lễ, hoạt động văn hóa đặc sắc.

Từ năm 2002 đến nay, thành phố Huế đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành đại học, cao đẳng cho gần 1.500 lưu học sinh Lào./.

Những ước vọng của người dân Lào trong Lễ tắm Phật dịp Tết cổ truyền Bunpimay Khi thực hiện nghi lễ này, ai nấy đều cung kính vẩy nước thơm lên các bức tượng. Nước thơm được tạo từ nước, nghệ, dầu thơm và cánh hoa Dokkhoun đang nở rộ khắp nơi trên đất Lào đúng dịp Bunpimay.