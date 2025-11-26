Giá dầu phục hồi sau khi trượt xuống mức thấp nhất một tháng

Giá dầu đi lên trong phiên 26/11 sau khi trượt xuống mức thấp nhất một tháng ở phiên trước. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi dự báo dư thừa nguồn cung và triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 27 xu (tương đương 0,43%) lên 62,75 USD/thùng vào lúc 13 giờ 12 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 24 xu (0,41%) lên 58,19 USD/thùng.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính Phillip Nova, nhận định mức tăng nhẹ này giống như một "nhịp nghỉ kỹ thuật" hơn là một xu hướng bền vững.

Theo bà, bất kỳ đợt tăng nào trong hiện tại cũng đa phần được thúc đẩy bởi tín hiệu lượng dầu dự trữ tại Mỹ giảm, do đó chúng sẽ ngắn hạn và mong manh. Về cơ bản, thị trường vẫn nghiêng về xu hướng suy yếu khi các nhà đầu tư ngày càng tin vào kịch bản dư cung năm 2026 mà chưa thấy động lực cầu đủ mạnh để bù đắp.

Một yếu tố lớn đang đè nặng lên giá dầu là diễn biến xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mới đây cho biết ông sẵn sàng thúc đẩy một khuôn khổ hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường của ngân hàng IG, cho biết nếu được hoàn tất, thỏa thuận có thể nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt phương Tây đối với xuất khẩu năng lượng của Nga. Khi đó, giá WTI có khả năng bị đẩy xuống khoảng 55 USD/thùng. Hiện thị trường đang chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn, nhưng rủi ro nghiêng về phía giảm giá nếu đàm phán thành công.

Về mặt dữ liệu, các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm trong tuần trước, trái ngược với các dự báo tăng trước đó. Dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26/11 (giờ địa phương).

Bên cạnh đó, giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới, sau các dữ liệu kinh tế cho thấy chi tiêu bán lẻ thấp hơn và lạm phát hạ nhiệt. Lãi suất thấp hơn có thể kích thích tăng trưởng kinh tế và củng cố nhu cầu dầu mỏ./.

