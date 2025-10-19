Xã hội

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

1 người chết và 3 người khác bị thương trong vụ cháy nhà xảy ra ở trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) vào rạng sáng 19/10.

Ngôi nhà kiêm cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Bá C - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngôi nhà kiêm cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Bá C - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 19/10, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Bá C. (33 tuổi, đường Đỗ Trạc), khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa, cứu hộ các nạn nhân.

Ông Nguyễn Hùng Vĩ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê xác nhận với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam: Công an phường đã báo cáo sơ bộ về vụ việc. Thông tin ban đầu về vụ việc là do ghen tuông, dẫn đến việc đốt nhà gây cháy lớn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc./.

