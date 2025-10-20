Gia Lai: Hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 20/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 2247/QĐ-UBND quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư cho Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đăk Đoa.

Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Công nghệ tài nguyên năng lượng Tây Nguyên (có địa chỉ tại Gia Lai) sẽ đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí 1.675 tỷ đồng. Trong đó, tập trung xây dựng Khu học tập, nghiên cứu thí nghiệm, vận hành; Khu sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu thử nghiệm, trình diễn và lựa chọn sản xuất một số giống cây trồng có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và khu vực.

Khu vực này bố trí trồng các loại càphê, bơ, sầu riêng, chanh dây, xoài, nghệ, ngô ngọt, ngô bao tử, ớt chuông, dưa chuột Nhật và một số giống rau củ quả có giá trị cao phù hợp với điều kiện của tỉnh Gia Lai và vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; khu xử lý chất thải; đất hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đường giao thông kết nối trong dự án.

Dự án được xây dựng tại xã Đak Đoa, xã KDang, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai, với tổng diện tích trên 457 ha. Khi đi vào sản xuất, hàng năm dự án sẽ cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước hàng nghìn tấn các sản phẩm: cây dược liệu, cây ăn quả, rau đậu các loại rau màu khác và hàng triệu cây nhân giống cây trồng các loại.

Mục tiêu hình thành trung tâm khoa học công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong khảo nghiệm, sản xuất thử, ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất cây trồng, tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ, để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp, trồng và nhân giống, cây dược liệu, cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản…

Từ đó, đây sẽ là cầu nối hỗ trợ các hộ nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao quy trình kỹ thuật, sản phẩm ứng dụng công nghệ trong sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Đak Đoa, Ủy ban Nhân dân xã KDang, Ủy ban Nhân dân xã Ia Băng và nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo phù hợp với các quy hoạch xây dựng khu vực thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai đảm bảo theo quy định để triển khai dự án; đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, thuê diện tích đất đảm bảo theo quy định để triển khai dự án…/.

