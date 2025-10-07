Giải Nobel Vật lý 2025 tôn vinh khám phá mở đường cho công nghệ lượng tử

Lễ trao giải Nobel Vật lý 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tới. Cả 3 nhà khoa học Mỹ đoạt giải sẽ cùng nhận giải thưởng tương đương gần 1,2 triệu USD.

Chiều ngày 7/10, giải Nobel Vật lý 2025 đã thuộc về bộ 3 nhà khoa học người Mỹ là John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis "vì khám phá ra hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Đây cũng là giải thưởng thứ hai được công bố trong mùa giải Nobel năm nay.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, cả ba nhà khoa học đã tiến hành các thí nghiệm với một mạch điện, trong đó họ chứng minh cả hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử và các mức năng lượng lượng tử trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Giải Nobel Vật lý năm nay mang đến cơ hội phát triển thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử.

Năm ngoái, giải Nobel Hóa học đã được trao cho hai nhà khoa học John Joseph Hopfield - người Mỹ và Geoffrey Everest Hinton - người Canada gốc Anh nhờ những khám phá “giúp phát triển học máy với các mạng nơron nhân tạo,” mở đường cho sự bùng nổ của công nghệ AI.

Tuy nhiên, các nhà khoa học này cũng cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát chặt chẽ, AI có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Lễ trao giải Nobel Vật lý 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tới. Cả 3 nhà khoa học sẽ cùng nhận giải thưởng tương đương gần 1,2 triệu USD.

Đến nay đã có 118 giải Nobel Vật lý đã được trao kể từ năm 1901./.