Giao nhiệm vụ tạo lập dữ liệu chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký, ban hành Quyết định số 2264/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 434/KH-TCT ngày 18/7/2025 của Tổ công tác Triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số gắn với Đề án 06 và Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Quyết định nhằm mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ kiến trúc hệ thống, nền tảng dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm kết nối thông suốt, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, phấn đấu 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được rà soát, đánh giá, tiếp tục xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung, bảo đảm bao quát hết tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, khả năng liên thông, kết nối, chia sẻ, tích hợp.

Mặt khác, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cũng lưu ý việc huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đúng tiến độ để phục vụ 05 nhóm tiện ích của Đề án 06 như giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, xã hội, phát triển công dân số, kết nối, chia sẻ, tạo lập dữ liệu dùng chung, tham mưu hoạch định chính sách và nâng cao công tác quản lý nhà nước.

Thông qua xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hình thành các nền tảng phục vụ khai thác, chia sẻ hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, tập trung xây dựng, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các Trung tâm điều hành thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành các cấp.

Hiện thực hóa các nhiệm vụ, mục tiêu nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị trong Bộ triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực công thương đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Các thông tin trong các cơ sở dữ liệu phải luôn được duy trì ở trạng thái "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" và tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương án kỹ thuật để đảm bảo hoạt động lâu dài và đáp ứng yêu cầu lưu trữ.

Việc triển khai và xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần đảm bảo tính quyết liệt, khoa học và chất lượng, với sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp.

Quá trình này phải bám sát lộ trình của Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ, Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ và Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị với kết quả thực hiện và hệ thống tiêu chí cụ thể để đo lường, đánh giá hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, quản lý, sử dụng dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng đó, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cũng trong Quyết định này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Bộ Công Thương đề nghị thông tin trong các cơ sở dữ liệu phải luôn được duy trì ở trạng thái "đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung" và tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương án kỹ thuật để đảm bảo hoạt động lâu dài và đáp ứng yêu cầu lưu trữ./.

