Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo văn kiện trình tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Sơn La đều đồng thuận, nhất trí cao với nội dung, kết cấu, bố cục của dự thảo.

Dự thảo đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, rõ ràng, hợp lý, logic; nội dung có tính khái quát cao.

Tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lóng Sập Đinh Thị Hường cho rằng về cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, cần làm rõ và phân tích sâu về mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về định hướng phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa con người Việt Nam, cần xây dựng được hệ giá trị văn hóa chuẩn mực của con người Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Các bên liên quan cần có biện pháp quản lý chặt chẽ văn hóa giải trí, văn hóa xã hội bảo đảm thuần phong mỹ tục, nhất là trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay cần siết chặt quản lý mạng xã hội; đồng thời, có chế tài xử phạt đủ sức răn đe những trường hợp vi phạm.

Về định hướng tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực, cần tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Cùng với đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, đào tạo, cần đổi mới công tác biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học...

Bà Đinh Thị Hường cho rằng cần nhấn mạnh thêm ở nội dung đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là thu gom, xử lý chất thải rắn, phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn, góp phần đảm bảo môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Thêm vào đó, các cơ quan chức năng cần ưu tiên phát triển hệ thống mạng lưới, dữ liệu quốc gia, nền tảng số nhằm tạo cơ sở cho phát triển kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số; đào tạo, nâng cao kỹ năng số phù hợp với xu hướng mới, khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực; tăng cường đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu cá nhân.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, đất đai, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ.

Người dân kỳ vọng có chính sách nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và tạo điều kiện cho nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống.

Bảo vệ môi trường song hành với phát triển kinh tế-xã hội

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mộc Châu Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ với chủ đề Đại hội XIV của Đảng “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, ông đề nghị chuyển cụm từ “tự tin” lên trước cụm từ “tự cường."

Vì phải tự tin vào chính mình thì mới tự lực, tự cường được để đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV, ông nhận định Báo cáo có tính khái quát cao, bao trùm trên tất cả lĩnh vực; có nhiều nội dung mới, điểm nhấn khác biệt so với Đại hội XIII, mang tầm chiến lược, lịch sử, có tính chất cương lĩnh để thực hiện trong giai đoạn tới; đánh dấu mốc quan trọng cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với yêu cầu của thời đại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Đức Nguyên cho rằng, trong quan điểm thứ hai, về mối quan hệ mật thiết giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững đất nước, cần nhấn mạnh hơn nữa nội dung bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm. Bởi lẽ đây là vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài, bảo đảm môi trường chính là tiền đề của phát triển bền vững. Giai đoạn 2026-2030 cần làm rõ tính khả thi của các mục tiêu và giải pháp cụ thể như thế nào để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Về mục tiêu tổng quát, ông Nguyên có ý kiến cần điều chỉnh “đẩy mạnh xây dựng lực lượng sản xuất mới” thành “đẩy mạnh xây dựng, phát triển lực lượng sản xuất mới…" Bổ sung nội dung này, vì song hành cùng xây dựng, có sự phát triển để nhanh chóng thích ứng với nhịp độ, đòi hỏi phát triển của đất nước.

Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, ông Nguyễn Đức Nguyên đề nghị cần khái quát nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế. Trong đó, cần nêu rõ nguyên nhân nào thuộc về chủ trương, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện của từng cấp, ngành, lĩnh vực để trong nhiệm kỳ tới có biện pháp, giải pháp khắc phục hiệu quả hơn.

Tại phần II “Hạn chế, yếu kém” sau mục 4 “Về văn hóa, xã hội," nội dung cần bổ sung là “Sự phân hóa giàu nghèo trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân”; mục 6 “Về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” (trang 300), nội dung bổ sung là “Việc xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí vẫn còn nhiều vụ việc chưa được giải quyết kịp thời, minh bạch”; đề nghị bổ sung nguyên nhân của hạn chế, yếu kém là “Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ."

Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh ở khu vực biên giới

Trung tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập nhất trí với các nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị như: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới; quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới và 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt là nội dung tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược.

Trung tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo văn kiện trình tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tuy nhiên, Trung tá Lò Văn Diện đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại khoản 1, mục I (đầu trang 6), phần đánh giá khái quát tình hình, cần đánh giá thêm những vấn đề bất ổn, như tình hình xung đột, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, vấn đề thách thức an ninh phi truyền thống.

Tại điểm 5, khoản 1, mục I (trang 10), đánh giá về hạn chế, khuyết điểm: cần đánh giá thêm về văn hóa và con người gắn với an ninh quốc gia, như sự chống phá của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu; tỷ lệ tội phạm có chiều hướng gia tăng hay giảm, nhất là tội phạm trong độ tuổi thanh, thiếu niên, tính chất phạm tội.

Cùng với đó, cần có thêm nội dung về tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh ở khu vực biên giới, trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại, nhất là các công nghệ trinh sát kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, cơ động tuần tra biên giới thuận lợi; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đầu tư xây dựng cơ sở khu vực biên giới đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng, biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng, biên phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù trong khu vực biên giới, hải đảo./.

