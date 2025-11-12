Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Đề cao vai trò của văn hóa, con người

Ông Văn Công Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, nội dung dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, cụ thể, phản ánh đúng tình hình phát triển đất nước trong 5 năm qua cũng như sau 40 năm đổi mới.

Ông Hùng tâm đắc khi Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.”

Đây là sự kế thừa tinh thần của Đại hội XIII vừa là khẳng định mạnh mẽ hơn về vai trò của văn hóa và con người trong kỷ nguyên mới.

Ông cho rằng, đây là luận điểm rất cơ bản trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, thể hiện sinh động quan điểm mới của Đảng về vai trò của văn hóa, con người trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến phát huy giá trị văn hóa, xây dựng phẩm chất, nhân cách của con người.

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Chủ nghĩa yêu nước là giá trị văn hóa nổi bật, bao trùm và xuyên suốt lịch sử dân tộc, làm nên sức mạnh bất diệt của con người Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được phát triển lên thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thực hiện sứ mệnh thống nhất non sông, đưa đất nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa yêu nước cũng là cơ sở để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gian trưng bày sách của Thư viện tỉnh Đồng Tháp tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ Tư năm 2025. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ rõ: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.”

Vì vậy, ông Hùng cho rằng việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay. Điều này sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ đó, để phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thật sự trở thành đột phá chiến lược, ông Hùng cũng cho rằng văn kiện cần đề cập đến vấn đề tích hợp sâu rộng các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào chương trình giáo dục phổ thông, các hoạt động truyền thông đại chúng, đặc biệt là phong trào ở cơ sở.

Văn kiện cần đề cập đến công tác chăm lo đội ngũ tinh hoa văn hóa cũng như phát huy vai trò kiến tạo văn hóa là đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ… Để làm được điều này, cần có các chính sách trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ bản quyền.

Bên cạnh đó ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và văn hóa số, trong đó tập trung các ngành mũi nhọn như, phim ảnh, âm nhạc, trò chơi trực tuyến, đồng thời xây dựng hệ sinh thái sáng tạo số an toàn, lành mạnh mang bản sắc Việt Nam, giúp bảo vệ giới trẻ trước luồng văn hóa ngoại lai tiêu cực.

Ưu tiên đầu tư cho khu vực biên giới

Ông Trần Văn Bình, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Bàng. (Ảnh: PV/TTXVN)

Ông Trần Văn Bình, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Bàng (xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, ông cơ bản đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026-2030 được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, thể hiện rõ khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tuy nhiên theo ông, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên, nên cân nhắc tính khả thi trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, nguy cơ suy giảm thương mại toàn cầu và biến đổi khí hậu tác động mạnh đến Việt Nam.

Ông Bình cho rằng chủ trương phát triển kinh tế vùng biên giới, hải đảo trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với những địa phương còn khó khăn nhưng có vị trí chiến lược như Đồng Tháp.

Mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở là rất thiết thực, vì ở tuyến xã, phường, cán bộ gần dân, hiểu dân nhưng còn nhiều hạn chế về trình độ, công nghệ.

Nội dung về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu, cần được cụ thể hóa mạnh hơn ở vùng nông thôn, nông nghiệp và vùng biên.

Xã Thường Phước nói riêng cũng như các khu vực biên giới khác trong cả nước thường có nhiều tiềm năng phát triển, giao thương hàng hóa với nước bạn. Vấn đề đặt ra là làm sao để khai thác tốt tiềm năng đó.

Ông Bình góp ý, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng nên bổ sung nội dung cụ thể về chính sách ưu tiên đầu tư cho vùng biên giới, đặc biệt là hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, du lịch, năng lượng và chuyển đổi số; có chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu bền vững, giúp người dân biên giới được tham gia vào hoạt động thương mại, không bị phụ thuộc vào buôn bán nhỏ lẻ, tự phát.

Theo ông Bình, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng nên nhấn mạnh nội dung quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nhất là ở vùng biên, vùng sâu, theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với năng lực công nghệ và quản lý hiện đại.

Cùng với đó là xây dựng cơ chế khuyến khích, đãi ngộ hợp lý cho cán bộ làm việc ở khu vực biên giới, hải đảo, vừa động viên tinh thần, vừa giữ chân người có năng lực; tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ở cấp cơ sở, bảo đảm trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân.

Về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, ông Bình mong muốn Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ ở vùng biên giới, giúp họ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số quốc gia; phát triển hệ thống hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt ở vùng sâu, vùng biên để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Ông Bình bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đổi mới, tự cường, tự chủ chiến lược và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các nội dung trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng sẽ được hoàn thiện toàn diện, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước.

Riêng đối với khu vực biên giới như xã Thường Phước, ông hy vọng các chủ trương, chính sách của Đảng sớm cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án cụ thể, phù hợp thực tiễn để người dân biên giới thật sự được hưởng lợi, an tâm sinh sống, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc và cùng phát triển với đất nước./.

