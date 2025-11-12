Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tâm huyết từ địa đầu cực Nam Tổ quốc

Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao và sự quan tâm sâu sắc.

Các ý kiến đều thể hiện sự thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và bày tỏ tâm huyết đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại đa số ý kiến của đảng viên và nhân dân Cà Mau bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao, đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện, nghiêm túc và chặt chẽ, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân.

Hạ tầng thúc đẩy vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc

Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ trong năm 2025 khi hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sau hợp nhất càng phát huy được lợi thế to lớn về kinh tế biển, du lịch và năng lượng.

Việc hợp nhất được xem như sự cộng hưởng tích cực, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh mẽ hơn, tạo ra bước đột phá hướng tới mục tiêu xây dựng Cà Mau trở thành cực tăng trưởng mới trong tương lai.

Trong năm 2025, được sự hỗ trợ từ Trung ương, hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai và đẩy nhanh tiến độ. Các dự án này không chỉ là những công trình xây dựng mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho vùng đất giàu tiềm năng này.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phấn khởi khi nhiều dự án giao thông trọng điểm được đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Từ niềm phấn khởi ấy, nhiều ý kiến đề nghị Trung ương ưu tiên hơn nữa việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giúp vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát huy lợi thế, phát triển ngang bằng với các khu vực khác, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và vận chuyển hàng hóa.

Đảng viên và nhân dân Cà Mau đề xuất nhiều nội dung cụ thể nhằm làm sâu sắc thêm một số nội dung trong dự thảo văn kiện và phản ánh tình hình thực tiễn địa phương.

Về phát triển kinh tế, tỉnh mong muốn Trung ương quan tâm hơn nữa phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế để phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ðặc biệt, với vị thế là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau dành sự quan tâm đặc biệt cho các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hạ tầng vùng.

Ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh (tỉnh Cà Mau) cho biết: "Qua thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội XIV tại Đại hội cấp cơ sở vừa qua, bản thân tôi và nhân dân xã rất kỳ vọng và vui mừng trước những định hướng phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2030… Đặc biệt là các định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh cho biết thêm nhiều ý kiến của đảng viên và người dân trên địa bàn mong Trung ương có chính sách ưu tiên đầu tư trực tiếp cho nông dân, ổn định giá và thị trường tiêu thụ để bảo đảm sản xuất có lãi. Đặc biệt, cần có cơ chế hỗ trợ phát triển vùng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, thay đổi tập quán sản xuất theo hướng tập trung, hàng hóa, vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Ngô Nguyên Phong, hiện giá cả vật tư nông nghiệp biến động, chi phí cao, thu nhập của nông dân thấp so với các lĩnh vực khác, chưa tạo sự khuyến khích phát triển nông nghiệp đồng bộ.

Nhiều ý kiến đề nghị Trung ương có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là hạ tầng giao thông tạo cơ hội phát huy lợi thế và phát triển ngang bằng với các khu vực. Hiện nay, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa có hệ thống đường sắt; đường cao tốc, cảng biển chưa được đầu tư nhiều, làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, vận chuyển hàng hóa, gây khó khăn cho phát triển kinh tế.

Quan tâm hơn công tác thu hút và trọng dụng nhân tài

Theo ông Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), phần lớn các ý kiến hoàn toàn nhất trí với dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời đánh giá, các văn kiện có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận mới của Đảng.

Văn kiện đã kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm của các kỳ Đại hội trước, có những nhận định, đánh giá mới phù hợp với tình hình thực tiễn; phản ánh được bức tranh toàn diện về tình hình đất nước, bao quát các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi cũng cho biết đa số cán bộ, đảng viên mong muốn Trung ương quan tâm hơn nữa công tác thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm quốc tế, coi đây là chìa khóa then chốt để đột phá về nguồn nhân lực.

Ông nhấn mạnh: “Cần đổi mới toàn diện công tác quản lý, đánh giá, đào tạo, tuyển dụng và đề bạt cán bộ trong hệ thống chính trị."

Bên cạnh đó, ông Tiếng cho rằng khoa học-công nghệ phải được coi là động lực và yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, cần được phát triển theo chiến lược dài hạn, ưu tiên đầu tư ngân sách cho các lĩnh vực đột phá, phù hợp từng giai đoạn.

Cũng theo ông Kiều Minh Tiếng, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ðất Mũi đề nghị bổ sung chỉ tiêu về xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), như mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều và người dân được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh...

Cần có chính sách thu hút, đào tạo cán bộ người dân tộc

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau cho biết qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã bày tỏ sự nhất trí cao, đồng thời khẳng định dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đề ra mục tiêu cụ thể để xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) đề xuất cần có chính sách thu hút, đào tạo cán bộ người dân tộc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Theo ông Từ Minh Phúc, Hưng Hội là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của Cà Mau. Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Đảng bộ và chính quyền xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, quốc phòng-an ninh giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thời gian qua, các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được địa phương triển khai đến từng người dân, đảm bảo đúng đối tượng, qua đó cũng góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau mong muốn thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục ban hành và triển khai các chính sách đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc, nhất là các chương trình đào tạo, tuyển dụng đối với các bộ là người dân tộc Khmer vì đây là lực lượng rất am hiểu về phong tục tập quán của đồng bào và sẽ là lực lượng triển khai có hiệu quả các chương trình, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại vùng đồng bào dân tộc ở địa phương.

Ông Từ Minh Phúc (trái), Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) trao đổi cùng phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau xác định ưu tiên các nguồn lực và quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng, có tác động và lan tỏa cao, tạo động lực thu hút đầu tư, nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới… Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với tinh thần, trách nhiệm và gửi trọn niềm tin vào Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng, những ý kiến tâm huyết và thiết thực của cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau - vùng đất Địa đầu cực Nam của Tổ quốc càng thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

