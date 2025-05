Hà Nam: Xá lợi Đức Phật sẽ được cung nghinh, chiêm bái tại chùa Tam Chúc

Ngày 15/5, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại lễ Phật đản tại chùa Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng.

Công an tỉnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; huy động tối lực lượng, phương tiện kỹ thuật, bố trí thường trực tại các điểm chốt trong và ngoài khu vực diễn ra các hoạt động trên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức nhấn mạnh để bảo đảm sự kiện diễn ra trang nghiêm và tuyệt đối an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ; trong đó, Công an tỉnh chủ trì, xây dựng, triển khai nghiêm túc phương án đón đoàn rước xá lợi Phật từ Hà Nội về Hà Nam, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong những ngày diễn ra sự kiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 17-20/5, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước từ chùa Quán Sứ, Hà Nội về cung nghinh, chiêm bái tại Điện Tam Thế, chùa Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Trong thời gian này, khu du lịch Tam Chúc sẽ miễn phí toàn bộ phương tiện di chuyển trong nội khu nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang nghiêm cho người dân và du khách./.

