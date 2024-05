Hà Nội: 9 người được cứu thoát trong vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ

Người dân thoát ra khỏi vụ cháy ở Hà Đông.

Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội), vào khoảng 5 giờ 33 phút, ngày 30/5, tại nhà của một hộ dân ở số 7, Tổ 1, Ba La, Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy Đội phòng cháy chữa cháy Công an quận Hà Đông; 2 xe chữa cháy Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 Công an thành phố, cùng cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường vụ cháy.

Sau khoảng ít phút triển khai đội hình chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, khu vực cháy là nhà dân kết hợp cho thuê trọ, có 3 tầng. Diện tích đám cháy 20 m2 tại khu vực tầng 1.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đáng chú ý, quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng và người dân đã hướng dẫn thoát nạn, nhờ vậy có 9 người thoát được ra khỏi đám cháy, bằng việc di chuyển qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh./.