Hà Nội đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực văn hóa thể thao

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Theo đó, phương án đơn giản hóa 53 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Ở cấp tỉnh gồm: 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực di sản là thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh giám định cổ vật; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh giám định cổ vật.

2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương); thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.

2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở là thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường.

2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực gia đình gồm: thủ tục cấp lần đầu giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

21 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục thể thao gồm: thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do Liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức; thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hặc hư hỏng; thủ tục giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn golf; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn bơi, lặn; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn billiards & snooker; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn và diều bay; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thẩm mỹ; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thể hình và fitness; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn lân sư rồng; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn vũ đạo thể thao giải trí; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn quyền anh; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng đá; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn quần vợt; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bắn súng thể thao; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng ném; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng rổ; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn đấu kiếm thể thao.

2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin điện tử gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng; thủ tục cấp giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí xuất bản gồm: thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cơ sở in có trụ sở và chi nhánh/xưởng in tại 2 quận, huyện, thị xã trở lên); thủ tục cấp giấy phép hoạt động in (cơ sở in có trụ sở và chi nhánh/xưởng in tại 2 quận, huyện, thị xã trở lên).

Ở cấp huyện gồm: 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục thể thao là thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn cầu lông; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng bàn; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn khiêu vũ thể thao; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn võ cổ truyền, môn vovinam; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn mô tô nước trên biển; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn patin; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn lặn biển thể thao giải trí; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn leo núi thể thao; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn yoga; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn karate; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn wushu.

2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí xuất bản gồm: thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cơ sở in có trụ sở và chi nhánh/xưởng in tại cùng 1 quận, huyện, thị xã); thủ tục cấp giấy phép hoạt động in (cơ sở in có trụ sở và chi nhánh/xưởng in tại cùng 1 quận, huyện, thị xã).

1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin điện tử là thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Ở cấp xã gồm 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể dục thể thao là thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật; Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này./.

