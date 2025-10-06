Hà Nội: Ngày mai, nhiều trường học chuyển sang học trực tiếp

Chiều tối nay, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo đến phụ huynh về việc chuyển sang học trực tiếp từ ngày mai, 7/10.

Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Hoàng Liệt) thông báo ngày mai học sinh đi học bình thường. Hôm nay, 6/10, học sinh toàn trường đã nghỉ học để phòng tránh bão số 11 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tương tự, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT cũng thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày mai. Trước đó, chiều ngày 5/10, trường đã thông báo cho học sinh tiểu học nghỉ học và học sinh trung học cơ sở học trực tuyến trong ngày 6/10.

Trường Trung học cơ sở Chương Dương đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại ngay từ chiều nay. Trường cũng thông báo tới phụ huynh cho con đi học bình thường vào ngày mai, 7/10 do bão đã suy yếu thành áp thấp. “Trường hợp gia đình bị ngập đường không tới lớp được, bố mẹ quản lý con, hướng dẫn con chép bài, làm phiếu bài tập đầy đủ,” thông báo của trường nêu rõ.

Nhiều trường khác như Trường Trung học phổ thông Trương Định, Trung học cơ sở Hoàng Mai, Trường Tiểu học Thực nghiệm, Trường Mầm non Vinschool Metropolis... cũng thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Trong khi đó, một số trường thông báo tiếp tục cho học sinh học trực tuyến như Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học cơ sở Linh Đàm./.

Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các trường linh hoạt ứng phó bão số 11 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp.