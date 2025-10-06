Xã hội

Hà Nội: Ngày mai, nhiều trường học chuyển sang học trực tiếp

Nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo đến phụ huynh về việc đi học trực tiếp bình thường trở lại vào ngày mai, 7/10, trong khi đó một số trường vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Phạm Mai
(Ảnh: TTXVN)

Chiều tối nay, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo đến phụ huynh về việc chuyển sang học trực tiếp từ ngày mai, 7/10.

Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Hoàng Liệt) thông báo ngày mai học sinh đi học bình thường. Hôm nay, 6/10, học sinh toàn trường đã nghỉ học để phòng tránh bão số 11 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tương tự, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT cũng thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày mai. Trước đó, chiều ngày 5/10, trường đã thông báo cho học sinh tiểu học nghỉ học và học sinh trung học cơ sở học trực tuyến trong ngày 6/10.

Trường Trung học cơ sở Chương Dương đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại ngay từ chiều nay. Trường cũng thông báo tới phụ huynh cho con đi học bình thường vào ngày mai, 7/10 do bão đã suy yếu thành áp thấp. “Trường hợp gia đình bị ngập đường không tới lớp được, bố mẹ quản lý con, hướng dẫn con chép bài, làm phiếu bài tập đầy đủ,” thông báo của trường nêu rõ.

Nhiều trường khác như Trường Trung học phổ thông Trương Định, Trung học cơ sở Hoàng Mai, Trường Tiểu học Thực nghiệm, Trường Mầm non Vinschool Metropolis... cũng thông báo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Trong khi đó, một số trường thông báo tiếp tục cho học sinh học trực tuyến như Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học cơ sở Linh Đàm./.

Trường học Hà Nội khẩn trương dọn dẹp sau mưa ngập, sẵn sàng đón học sinh trở lại

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (1/10), gần 100% học sinh thành phố Hà Nội dừng đến trường. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường vẫn ngập nước, không ít học sinh đêm muộn 30/9 hoặc sáng sớm hôm nay mới được đón về nhà, nên quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 1/10 được coi là phương án phù hợp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” được tổ chức từ ngày 1-7/10.