Hà Nội: Sau hàng chục giờ bị cô lập, người dân Phú Đô trở lại nhịp sống bình thường

Sau hơn hai ngày chìm trong biển nước, đến ngày 2/10, khu vực làng Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã thoát cảnh “cô lập.” Nước dần rút xuống, điện được khôi phục, máy bơm được điều đến hỗ trợ, người dân tất bật dọn dẹp, lau chùi, vệ sinh nhà cửa, tìm lại nhịp sống bình thường.

Ám ảnh “sống chung với ngập úng”

Từ đầu ngõ, những vệt bùn non loang lổ kéo dài. Sau những ngày mưa, chiều 2/10, bầu trời Hà Nội đã trong xanh trở lại. Nhưng tại làng Phú Đô, nỗi ám ảnh về “phố biến thành sông” vẫn còn đó. Một số đoạn, ngõ ngách trong làng, người dân vẫn phải oằn mình lội giữa dòng nước bẩn, rác thải trôi nổi khắp nơi. Có đoạn, mỗi bước đi lại cuốn theo những túi nilon trôi nổi xấu xí.

Rác thải, cành cây, bao nilon mắc dọc hai bên đường, bốc mùi khó chịu sau nhiều ngày ngâm nước. (Ảnh: Bảo Ngọc/ Vietnam+)

Anh Hạnh (26 tuổi, ở tổ dân phố 2, làng Phú Đô) cho biết: “Khi nước bắt đầu dâng lên vào sáng ngày 30/9, thì người ta cắt điện, vì các cột điện ở đây dây bố trí khá thấp nên cắt khi nước bắt đầu dâng. Đỉnh điểm nước dâng lên cao nhất hơn nửa người, tôi cùng gia đình phải di chuyển hàng hoá lên gác mái.”

Thở một hơi dài như xua đi nỗi ám ảnh, anh Hạnh nói thêm: “Đến sáng 2/10, nước mới bắt đầu rút.” Trong quãng thời gian 2 ngày bị “cô lập” bởi biển nước do mưa quá lớn, gia đình anh Hạnh đã phải sử dụng bếp ga mini để nấu cơm; nhiều gia đình phải mua tạm bánh mì, nước uống bên ngoài.

Người dân dọn dẹp, vệ sinh sau những ngày úng ngập.(Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Cách đó không xa, cửa hàng tạp hoá của chị Huyền (31 tuổi) vẫn còn ngổn ngang, khiến chủ nhân của cửa hàng này không khỏi thẫn thờ.

“Hôm qua, tôi lội qua đây để mở tiệm, nước ngập lên đến ngực, rác trôi lềnh bềnh rất đáng sợ. Hơn thế, mất điện 2 ngày khiến mọi sinh hoạt và buôn bán bị cản trở,” người phụ nữ trẻ rầu rĩ chia sẻ.

Người dân dọn dẹp, vệ sinh sau những ngày úng ngập.(Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Nước mưa dâng lên cao khiến cuộc sống của những người sinh sống, tạm trú ở làng Phú Đôn bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người không thể thích ứng đã phải tìm cách di tản vì thiếu nước sạch và nguồn điện, nhất là các sinh viên học tập xa nhà. Nhiều hộ bị hỏng cửa cuốn, mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình phải sử dụng thang thoát hiểm để cứu trợ đồ ăn, nước uống.

Trong những ngày mưa, những người buôn bán nhỏ lẻ như hàng rau, hàng đậu, hàng thịt ở làng Phú Đô cũng phải ngưng hoạt động nhiều ngày. Một số tiểu thương tiếc của, cố gắng bì bõm lội nước, chuyển hàng sang khu chợ Phú Đô để kịp bán, song phần lớn thực phẩm đang dần hư hỏng.

Cảnh ngập úng không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn khiến nhịp sống thường nhật bị đảo lộn. (Ảnh: Bảo Ngọc/ Vietnam+)

Ông Ngô Văn Thụ, một người dân sinh sống lâu năm ở làng Phú Đô cho biết: “Lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một trận ngập lụt khủng khiếp đến như thế. Máy bơm hỏng, nước lên nhanh, điện cắt, thiếu nước sạch khiến nhiều hộ lâm vào cảnh bị cô lập. Gia đình tôi và mọi người đang cố gắng dọn dẹp và mong rằng sẽ không còn những trận mưa tương tự.”

Hối hả dọn dẹp sau những ngày "cô lập"

Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm), nguyên nhân khiến Phú Đô ngập sâu và nước rút chậm là bởi trạm bơm Đồng Bông ở nơi tiêu thoát nước chính bị hỏng tới 11/14 tổ máy.

Máy bơm được điều đồng để giúp bà con thoát nước nhanh chóng. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Tình thế khẩn cấp, từ chiều 1/10, lực lượng chức năng đã điều thêm máy bơm, thuyền nhựa và xe tải nhỏ để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập.

Đến sáng 2/10, điện sinh hoạt tại làng Phú Đô đã được khôi phục, giúp các hộ dân có thể vận hành máy bơm và dần ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm cũng đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức thu gom rác, bùn đất, khử trùng môi trường để tránh dịch bệnh sau ngập.

Dù thiệt hại không nhỏ, song nhiều hộ dân Phú Đô vẫn lạc quan, tranh thủ dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để ổn định lại cuộc sống.

Sáng 2/10, nước tại làng Phú Đô đã rút dần, người dân di chuyển được. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Trên các con ngõ, người cào bùn, người kéo xe rác, người lau chùi tủ lạnh, tivi, bàn ghế. Từng mảng quần áo, chăn màn được phơi kín ban công, vỉa hè. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng quét, tiếng cào tạo nên không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ ảm đạm của những ngày ngập lụt.

Sau những ngày “sống chung với ngập úng,” Phú Đô đang dần hồi phục. Những giọt mồ hôi của người dân trong buổi sáng đầu tháng 10 là minh chứng cho nỗ lực khắc phục khó khăn, để trở lại cuộc sống bình thường./.

