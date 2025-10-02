Người dân Hà Nội vất vả ứng phó với nước sông Hồng dâng cao

Mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Thủ đô Hà Nội những ngày gần đây dâng cao do ảnh hưởng của mưa lớn và lưu lượng xả từ các hồ thủy điện thượng nguồn, tác động đáng kể đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân sinh sống dọc bờ sông.

Chiều ngày 2/10, tại khu vực bãi giữa và các xã ven sông Hồng tình trạng ngập úng diễn ra khá nghiêm trọng. Nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị chìm trong nước lũ. Một số hộ dân ở vùng thấp trũng đã phải di tản khẩn cấp đến nơi an toàn. Nhiều diện tích đất bãi trồng hoa màu, cây ăn quả đã bị nước xâm lấn, gây thiệt hại không nhỏ cho người nông dân.

Tại cuối ngõ 76 An Dương, anh Nguyễn Văn Nghĩa (38 tuổi, phường Hồng Hà) cho biết, từ đêm 30/9 anh đã phải dùng thuyền máy để hỗ trợ người dân ở các vùng nước sâu di tản.

Anh liên tục đăng tải thông tin trên các hội nhóm nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, nhanh chóng tiếp cận và đưa người bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Ngồi bên mái hiên trong con hẻm nhỏ dưới chân cầu Long Biên, chị Nguyễn Thị Quỳnh (37 tuổi, phường Hồng Hà), một chủ vườn đào nhỏ nhìn ra mảnh vườn với tâm trạng đầy bất an, vườn đào của gia đình bị ngập sâu trong nước lũ , nhiều gốc đã bắt đầu thối rễ, nguy cơ mất trắng là rất lớn.

Cả năm chăm chút từng gốc, chờ đến Tết để bán lấy tiền trang trải mà giờ nhìn cảnh này xót xa lắm. Chị Quỳnh chỉ mong nước rút sớm để còn ra xem cứu được cây nào thì cố gắng tưới rửa, may ra giữ lại được chút ít.

Ông Nguyễn Văn Tân (76 tuổi, phường Hồng Hà), sống một mình tại ven sông, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nước lũ ập đến vào tối 30/9.

"Nước sông dâng cao nhanh, tôi chỉ kịp chạy theo bà con di tản, tất cả đồ đạc trong nhà đành bỏ lại. Giờ nhà đã ngập tới tận nóc , toàn bộ hoa màu, gia súc coi như mất trắng. Mong chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục, hỗ trợ để người dân chúng tôi nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường nhật," ông Tân nghẹn ngào.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, việc nước sông dâng cao còn kéo theo những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều hộ dân có nhà ở gần bờ sông hoặc sinh sống trên các phương tiện nổi phải chủ động di dời tài sản, vật nuôi lên cao để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 1/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh cảnh báo lũ trên sông Hồng. Cụ thể, mực nước sông Hồng địa phận các xã: Hồng Vân, Chương Dương, Phú Xuyên, Đại Xuyên báo động I.

Cuối giờ chiều ngày 2/9, mực nước các sông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt sông Hồng vẫn đang ở mức cao, để chủ động đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã ven đê tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở và các sự cố có thể xảy ra.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường thông báo ngay đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh những thiệt hại đáng tiếc…/.

