Hà Nội vẫn còn 23 vị trí ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông

Do mưa lớn kéo dài trong hôm nay, đến hiện tại, 17h30 ngày 7/10, thành phố Hà Nội vẫn còn tổng cộng 106 vị trí ngập nước trong đó có 23 vị trí ngập sâu, không thể lưu thông.

Theo báo cáo của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), tính đến thời điểm 15h ngày 7/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 37 vị trí nước đã rút lưu thông bình thường, còn tổng cộng 106 vị trí ngập nước trong đó có 83 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 23 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.

Đối với các sự cố về ngập nước, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ thực hiện đúng các phương án đã được Sở Xây dựng ban hành.

Cụ thể, các vị trí ngập từ 10cm trở xuống 5 vị trí; các vị trí ngập trên 10-20cm có 27 vị trí; các vị trí ngập trên 20-30cm là 57 vị trí; các vị trí ngập lớn hơn 30cm tới 17 vị trí.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ liên tục theo dõi, cử người ứng trực để hướng dẫn phân luồng giao thông và cắm đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí ngập nước, đồng thời để hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông di chuyển được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, mực nước trên 4 tuyến đường thủy nội địa cũng thường xuyên được theo dõi, cập nhật để kịp thời xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố đã phát hiện 4 sự cố về hạ tầng giao thông đường bộ. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ thường xuyên kiểm tra, nhanh chóng xử lý các sự cố để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khắc phục các sự cố gây mất an toàn giao thông do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo) và cập nhập số liệu báo cáo đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của Sở Xây dựng./.

