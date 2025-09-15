Hamnet được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025

Tác phẩm điện ảnh "Hamnet," bộ phim tâm lý lịch sử về cuộc sống của William Shakespeare và gia đình, đã được vinh danh tại lễ trao giải People's Choice (Giải thưởng Sự lựa chọn của công chúng) tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2025.

Việc đạt giải này cùng với những đánh giá tích cực từ giới phê bình đã khẳng định vị thế của bộ phim này, như một ứng cử viên "nặng ký" cho giải Oscar sắp tới.

Giải People's Choice do khán giả trực tiếp bình chọn, không giống như các giải tại Cannes và Venice. Đây là giải lớn duy nhất của Liên hoan phim Quốc tế Toronto.

Trong thời gian gần đây, những tác phẩm giành chiến thắng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto thường được đề cử hoặc đoạt giải "Phim hay nhất" tại Oscar.

Phim có sự tham gia của Paul Mescal trong vai Shakespeare, người nỗ lực theo đuổi sự nghiệp viết kịch, trong khi vợ ông là Agnes do Jessie Buckley thủ vai, phải đối mặt với những hiểm nguy từ bệnh dịch và thời kỳ sinh nở ở nước Anh khi đó dưới thời Nữ hoàng Elizabeth I.

Dàn dựng "Hamnet" là đạo diễn Chloe Zhao, người từng thắng giải Oscar 2020 với "Nomadland.” Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Maggie O'Farrell, khai thác và tìm hiểu những sự kiện chưa được ghi chép rõ ràng về gia đình Shakespeares.

Đạo diễn Chloe Zhao chia sẻ rằng tiểu thuyết của Maggie O'Farrell giống như một bài thơ. Theo nữ đạo diễn này, phim phản ánh mối quan hệ yêu thương nhưng cũng đầy thử thách giữa vợ chồng Shakespeare, đặc biệt sau khi Agnes khuyến khích chồng mình lên London hiên thực hóa mong muốn sáng tạo các tác phẩm bất hủ và sau đó được truyền bá rộng rãi trên sân khấu và trang sách.

Con trai của vợ chồng Shakespeare có tên là Hamnet - nghe gần giống với tên tác phẩm "Hamlet" vào thời điểm vở kịch này được viết.

Giải nhì thuộc về tác phẩm "Frankenstein" của đạo diễn Guillermo del Toro, trong khi giải ba được trao cho "Wake Up Dead Man", tác phẩm mới nhất của loạt phim trinh thám "Knives Out" do Daniel Craig thủ vai chính.

Giải International People's Choice lần đầu tiên được trao cho "No Other Choice”, phim ly kỳ của đạo diễn kỳ cựu người Hàn Quốc Park Chan Wook./.

Chiến thắng bất ngờ của đạo diễn Jim Jarmusch tại Liên hoan phim Venice Rạng sáng 7/9 theo giờ Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế Venice 2025 đã chính thức khép lại với giải thưởng danh giá Sử tử Vàng được trao cho bộ phim “Father Mother Sister Brother.”