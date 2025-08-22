Hàn Quốc: Đảng đối lập Quyền lực Quốc dân bầu lãnh đạo mới

Ngày 22/8, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, đã tổ chức Đại hội toàn quốc để bầu ra lãnh đạo mới trong bối cảnh đang phải nỗ lực khôi phục hình ảnh sau vụ thiết quân luật của Tổng thống bị bãi chức Yoon Suk Yeol.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Đại hội toàn quốc của PPP diễn ra trong bối cảnh nội bộ đảng có nhiều mâu thuẫn kể từ khi ông Yoon Suk Yeol bị phế truất Tổng thống và đang bị xét xử hình sự về tội nổi loạn.

Vì thế, việc bầu ra một gương mặt lãnh đạo mới tại đại hội lần này là rất quan trọng nhằm định hướng cho các phương hướng hành động tiếp theo của đảng.

Hiện có 4 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào chức Chủ tịch đảng PPP, bao gồm cựu ứng cử viên Tổng thống Kim Moon Soo cùng 3 nghị sỹ Jang Dong Hyeok, Cho Kyoung Tae và Ahn Cheol Soo.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện gần đây, nghị sỹ Jang Dong Hyeok đang dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ với 33%, tiếp theo là ông Kim Moon Soo (30%). Hai ông Ahn Cheol Soo và Cho Kyoung Tae bị tụt lại khá xa với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 8% và 7%.

Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử, 2 người có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai và phải tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 23/8 trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành vào ngày 24-25/8.

Lãnh đạo mới của đảng sẽ được xác nhận vào ngày 26/8.

Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng PPP trong dân chúng Hàn Quốc vẫn ở mức thấp, dưới 20% trong tuần thứ 7 liên tiếp./.

