Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc: Đảng đối lập Quyền lực Quốc dân bầu lãnh đạo mới

Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) tổ chức Đại hội toàn quốc để lựa chọn người đứng đầu mới, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình chiến lược và củng cố vị thế chính trị của đảng.

Trường Giang
Bốn ứng cử viên cho cuộc đua giành quyền lãnh đạo của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính. (Ảnh: Yonhap)
Bốn ứng cử viên cho cuộc đua giành quyền lãnh đạo của Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 22/8, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, đã tổ chức Đại hội toàn quốc để bầu ra lãnh đạo mới trong bối cảnh đang phải nỗ lực khôi phục hình ảnh sau vụ thiết quân luật của Tổng thống bị bãi chức Yoon Suk Yeol.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Đại hội toàn quốc của PPP diễn ra trong bối cảnh nội bộ đảng có nhiều mâu thuẫn kể từ khi ông Yoon Suk Yeol bị phế truất Tổng thống và đang bị xét xử hình sự về tội nổi loạn.

Vì thế, việc bầu ra một gương mặt lãnh đạo mới tại đại hội lần này là rất quan trọng nhằm định hướng cho các phương hướng hành động tiếp theo của đảng.

Hiện có 4 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào chức Chủ tịch đảng PPP, bao gồm cựu ứng cử viên Tổng thống Kim Moon Soo cùng 3 nghị sỹ Jang Dong Hyeok, Cho Kyoung Tae và Ahn Cheol Soo.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện gần đây, nghị sỹ Jang Dong Hyeok đang dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ với 33%, tiếp theo là ông Kim Moon Soo (30%). Hai ông Ahn Cheol Soo và Cho Kyoung Tae bị tụt lại khá xa với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 8% và 7%.

Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử, 2 người có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai và phải tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 23/8 trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành vào ngày 24-25/8.

Lãnh đạo mới của đảng sẽ được xác nhận vào ngày 26/8.

Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng PPP trong dân chúng Hàn Quốc vẫn ở mức thấp, dưới 20% trong tuần thứ 7 liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đảng Quyền lực Quốc dân #Đảng PPP #Yoon Suk Yeol #Bầu lãnh đạo mới Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thông cáo báo chí chung giữa Việt Nam và Bhutan

Hai bên mong muốn khởi động đàm phán về Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư cùng các văn kiện khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.