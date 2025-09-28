Hàn Quốc: Dịch vụ tài chính bưu điện tê liệt sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Ngày 28/9, giới chức Hàn Quốc cho hay 18 giờ sau khi vụ cháy tại Trung tâm Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon được dập tắt hoàn toàn, hệ thống dịch vụ tài chính bưu điện tại Hàn Quốc vẫn trong tình trạng tê liệt.

Thủ tướng Kim Min Seok đã kêu gọi nhanh chóng khôi phục các hệ thống gắn trực tiếp với hoạt động kinh tế, trong đó có tài chính bưu điện, song đến nay, các dịch vụ gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, rút tiền qua ATM, thanh toán bảo hiểm hay nhận chi trả vẫn bị gián đoạn.

Các dịch vụ liên ngân hàng, hoàn trả tiền quỹ và ngân hàng mở cũng chưa thể hoạt động trở lại.

Ứng dụng bưu điện hiện chỉ hiển thị thông báo “không thể kết nối mạng” trong khi nhiều trang web của các cơ quan tài chính chính phủ như Ủy ban Dịch vụ Tài chính vẫn không thể truy cập.

Các ngân hàng lớn cảnh báo một số dịch vụ như xác thực hộ chiếu, thẻ cư trú người nước ngoài, giấy chứng nhận điện tử hay dịch vụ MyData công vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Nội vụ và An toàn, thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tại sáu phòng máy chủ của NIRS đã được khôi phục hoạt động từ sáng 28/9, sau khi bị hỏng do cháy khiến nguồn điện máy chủ bị ngắt để bảo vệ dữ liệu.

Sự cố này đã làm gián đoạn 647 hệ thống nghiệp vụ của chính phủ. Tính đến 7h sáng cùng ngày, hơn 50% thiết bị mạng và 763 trong số 767 thiết bị an ninh trọng yếu đã được tái khởi động.

Giới chức cho biết khoảng 551 dịch vụ có thể được khôi phục từng bước trong ngày để kiểm tra khả năng vận hành. Tuy nhiên, việc khôi phục hệ thống tại phòng máy chủ 7-1 - nơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hỏa hoạn - sẽ mất nhiều thời gian hơn./.

Hàn Quốc: Cháy trung tâm dữ liệu nhà nước, hàng trăm dịch vụ chính phủ tê liệt Tính đến sáng 27/9, vụ hỏa hoạn đã làm 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của Chính phủ Hàn Quốc phải ngừng hoạt động, trong đó có hệ thống nhận dạng di động và dịch vụ bưu chính trực tuyến.