Hàn Quốc: Khi "nàng" Thu chậm thay màu áo

Những bất thường về biến đổi khí hậu tại Hàn Quốc đang làm thay đổi chu kỳ thiên nhiên, với mùa Hè kéo dài và oi bức khiến quá trình chuyển màu lá mùa Thu chậm lại. Người dân nước này có thể sẽ phải chờ đón mùa lá vàng đến muộn trong tháng 11 tới.

Mùa Thu ở Hàn Quốc nổi tiếng với những sắc màu rực rỡ vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 10. Vào thời điểm đó, những hàng cây phong chuyển màu lá đỏ thẫm và ngân hạnh vàng óng tạo nên nét Thu quyến rũ của Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Tuy nhiên, năm nay, quá trình chuyển màu đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, thời điểm lá vàng rộ nhất trên núi Surisan - một ngọn núi cách Seoul khoảng 20 km về phía Nam - dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào ngày 31 tháng 10, muộn hơn gần hai tuần so với một thập kỷ trước.

Cũng theo cơ quan này, nếu thời tiết ôn hòa kéo dài đến cuối tháng 10, thời kỳ rộ lá vàng ở các khu vực phía nam Hàn Quốc như núi Jiri và Halla có thể bị lùi lại đến giữa tháng 11, đánh dấu một trong những năm có mùa lá vàng muộn nhất trong những năm gần đây.

Năm nay, Hàn Quốc trải qua mùa Hè nóng nhất kể từ khi dữ liệu dự báo thời tiết được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1973. Nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 là 25,7 độ C, tăng 0,1 độ so với năm ngoái. Đặc biệt, tháng 9 năm nay ở Hàn Quốc được phân loại là mùa Hè về mặt khí tượng vì nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 20 độ C cho đến ngày 29 tháng 9./.