Hành trình đổi mới cùng đất nước: Tân Trào vững bước vào kỷ nguyên mới

Là mảnh đất hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa,” xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, lựa chọn làm Trung tâm căn cứ địa của cách mạng Việt Nam để lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân Tân Trào hôm nay tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đã 80 năm trôi qua, nhưng với người dân ở xã Tân Trào những sự kiện lịch sử về Cách mạng Tháng Tám diễn ra tại địa phương vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức và được người dân nơi đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Năm nay đã 89 tuổi, nhưng ông Hoàng Ngọc, thôn Tân Lập, xã Tân Trào vẫn nhớ như in khí thế hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa của 80 năm trước.

Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào ngày 16 - 17/8/1945. (Ảnh: Quang Cường/TXVN)

Ông Ngọc chia sẻ, năm diễn ra những sự kiện lịch sử ở Tân Trào, ông mới 9 tuổi. Sau này, ông được nghe bố mẹ kể lại ngày đó hầu hết các hộ dân trong thôn đều có cán bộ về ở cùng.

Khi mới về đây, Bác Hồ ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự thời gian ngắn rồi sau đó lên lán Nà Nưa, chân núi Hồng hoạt động.

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào (tiền thân của Quốc hội) khai mạc tại đình Tân Trào. Đại hội quyết định toàn dân đoàn kết đứng lên vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền; quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh và Quốc ca là bài “Tiến quân ca;” thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh…

Dưới gốc đa Tân Trào, người dân địa phương còn được chứng kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất quân tiến về Hà Nội, giải phóng Thủ đô...

Chưa bao giờ bầu không khí ở Tân Trào lại sục sôi đến vậy, ai cũng hừng hực khí thế quyết giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Chế biến chè mang lại thu nhập cao cho người dân Tân Trào (Tuyên Quang). (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, người dân Tân Trào hôm nay luôn mang trong mình tinh thần đoàn kết, không ngừng sáng tạo, nỗ lực lao động sản xuất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là khi đất nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về Tân Trào giữa những ngày tháng Tám lịch sử, điều dễ thấy là sự đổi thay, vùng quê nghèo năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt” với hệ thống giao thông đồng bộ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Ông Hoàng Ngọc, thôn Tân Lập, xã Tân Trào vui mừng cho biết, trước đây người dân Tân Trào chỉ mong được ăn no, mặc ấm, nhưng giờ đây kinh tế-xã hội phát triển, nhiều hộ trong xã có của ăn của để, xây nhà lớn, sắm xe ô tô, đi du lịch trong và ngoài nước… Ước mơ trước đây của người dân trong xã giờ đây đã trở thành hiện thực.

Phát huy lợi thế khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào và tiềm năng du lịch, xã Tân Trào xác định đẩy mạnh phát triển dịch vụ, xây dựng xã Tân Trào trở thành địa phương điển hình về phát triển kinh tế du lịch, trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước.

Ông Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trào cho biết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Trào lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển du lịch và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của địa phương là hai khâu đột phá của Tân Trào trong thời gian tới.

Cây đa Tân Trào, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1, làm lễ xuất quân tiến về giải phóng Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Hiện nay, xã đang tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quy hoạch và tôn tạo, xây dựng, tu bổ các điểm di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn, thu hút khách du lịch chủ yếu là loại hình du lịch lịch sử-văn hóa, du lịch sinh thái.

Xã cũng tăng cường phối hợp với Tập đoàn Flamingo đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách thăm quan như: tắm onsen, ngâm chân thuốc bắc của dân tộc Dao, Tày; các món ăn ẩm thực truyền thống của dân tộc Tày; các gian hàng bán, giới thiệu các sản phẩm lưu niệm của người Tày, sản phẩm OCOP; các dịch vụ giải trí mang đậm bản sắc của người Tày; dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện đến các điểm di tích trên địa bàn xã...

Ngoài việc chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ, xã Tân Trào tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, duy trì phát triển ổn định; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải tạo, thâm canh tăng vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo sản phẩm hàng hóa thân thiện với môi trường.

Hệ thống giao thông tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Công ty cổ phần chè Sơn Dương, thôn Trung Long, xã Tân Trào cho biết, xã sau khi hợp nhất có vùng nguyên liệu chè rộng lớn, đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu của nhà máy phục vụ cho xuất khẩu.

Hiện mỗi ngày, nhà máy thu mua và chế biến 20 tấn chè tươi, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương với thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian tới, xã Tân Trào tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới , phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, hiệu quả, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, lợi thế của xã; tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội…

Xã Tân Trào phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 97 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 7.000 tấn; thu hút trên 28.000 lượt khách lưu trú trên địa bàn…/.

Chủ tịch Quốc hội tri ân các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang.