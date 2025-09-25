Hình ảnh mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thu hút nhiều dư luận quan tâm

Trong nhiều ngày vừa qua, hình ảnh mới của khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - một không gian văn hóa mới của thành phố nằm sát khu vực Hồ Gươm - đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Với mục tiêu hình thành một quảng trường hiện đại, văn minh và mang đậm giá trị văn hóa-lịch sử, chính quyền thành phố Hà Nội kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc và sinh hoạt cộng đồng của người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh bước đầu của quảng trường mới được hé lộ, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện trên mạng xã hội. Dạo qua một số diễn đàn, nhóm cộng đồng, có thể thấy không ít ý kiến cho rằng thiết kế mới của quảng trường còn thiếu điểm nhấn.

Nhiều ý kiến phản ánh liên quan tới màn hình LED, khuôn viên xung quanh còn chưa hợp lý, các chi tiết trang trí chưa thực sự đồng bộ. Đặc biệt, việc sử dụng các chậu cây cảnh để phân luồng giao thông cũng gây nên những lo ngại về tính an toàn và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tích cực từ phía người dân. Một số người cho rằng hình ảnh của quảng trường mới đã mang lại cảm giác thoáng đãng, mở rộng không gian công cộng và tạo điểm kết nối giữa phố đi bộ với khu vực Hồ Gươm.

Nhiều người bày tỏ đây mới chỉ là giai đoạn 1 của dự án, việc đánh giá toàn diện nên chờ đến khi công trình hoàn thiện đầy đủ các hạng mục./.