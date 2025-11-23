Hoàn thành nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 cho phép xe ôtô lưu thông

Sáng 23/11, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh và Hiệp Bình).

Công trình đã được nâng tĩnh không thêm 1,08m, hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch, chính thức cho phép các xe lưu thông qua cầu như trước đây.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng mức đầu tư khoảng 133 tỷ đồng, do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư. Được thi công chính thức từ giữa tháng 2/2025, mục tiêu của dự án là nâng tĩnh không thông thuyền cầu lên cấp 2, đạt là 50x7m.

Công trình được kích nâng kết cấu nhịp của toàn cầu với chiều cao khoảng 1,08m bằng hệ kích thủy lực, đảm bảo đồng bộ và an toàn công trình. Nhà thầu thi công tổng 48 cọc khoan nhồi D1.200 (sau tăng thêm 1 cọc do gặp chướng ngại vật dưới lòng sông dẫn đến mở rộng bệ trụ T11) và 20 dầm kích. Việc thi công nâng kết cấu nhịp bằng hệ thống kích được điều khiển hoàn toàn tự động; vận hành, giám sát bởi chuyên gia và kỹ sư trong nước.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết quá trình triển khai thi công, dự án gặp một số khó khăn như cọc khoan nhồi gặp các chướng ngại vật cần thay đổi phương án thiết kế; vừa thi công vừa đảm bảo giao thông thủy, giao thông đường bộ.

Cùng với đó, thực hiện công tác nâng kích cầu với chiều cao lớn là một giải pháp mới, công nghệ mới, cần phải phân tích đánh giá kỹ.

Trung tâm cùng các đơn vị đã cố gắng tìm ra nhiều giải pháp, phương án để đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, nhất là công tác kích nâng cầu.

Cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 xây dựng trước năm 1975, được sửa chữa và mở rộng năm 2010, tĩnh không cầu khá thấp.

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết thành phố đã cân nhắc nhiều phương án cho công trình này, trong đó phải vừa đảm bảo đi lại cho người dân vừa nâng tĩnh không cầu.

Nếu xây dựng cầu mới sẽ tốn khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi nâng tĩnh không chỉ tốn hơn 100 tỷ đồng nhưng vẫn duy trì việc đi lại của người dân (chỉ hạn chế xe ôtô qua cầu một thời gian).

Theo ông Trần Quang Lâm, dự án có tổng mức đầu tư không lớn nhưng có rất nhiều ý nghĩa. Đây là cách làm mới, vấn đề kỹ thuật rất phức tạp nhưng đúng theo phương châm “dám nghĩ và biết làm."

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia kỹ thuật mà công trình đã rút ngắn tiến độ sớm hơn 1 tháng. Mô hình này sẽ nhân rộng cho các công trình khác trong thời gian tới.

Xe ôtô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 sáng 23/11. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngoài việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, trên trục này (từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực Bình Dương trước đây), thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng thêm cầu Bình Triệu 3 (nằm giữa cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2); mở rộng trục Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh, dự kiến làm đường trên cao để đi thẳng về đường Điện Biên Phủ; dự án mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT, từ cầu Bình Triệu về phía Bình Dương cũng đang được triển khai…

Ngoài ra, Thành phố cũng giao cho một doanh nghiệp nghiên cứu tuyến đường sắt số 3 (An Hạ - depot Hiệp Bình Phước). Các dự án sẽ giúp khơi thông trục giao thông huyết mạch này./.

Lên phương án hạn chế kẹt xe trong thời gian nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 Từ ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 bắt đầu được "kích nâng" toàn bộ kết cấu lên cao thêm 1,08m. Đây là cách để tăng tĩnh không, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi hơn trên sông Sài Gòn.