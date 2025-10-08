Hội nghị Trung ương 13 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Sáng 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống của nhân dân. Hội nghị lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ Đảng, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt nội dung các Văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế-hạ tầng-nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hội nghị thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2026 và tài chính-ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Hội nghị xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi-kiểm tra-đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Hội nghị thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành“Kỷ cương đi trước-Nguồn lực đi cùng-Kết quả là thước đo."

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định một số vấn đề về công tác các bộ theo thẩm quyền.

Thống nhất 9 định hướng lớn

Tổng Bí thư cho biết qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất 9 định hướng lớn: Chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các Văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế-hạ tầng-nhân lực), làm rõ chuyển đổi số-chuyển đổi xanh, liên kết vùng-đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi. Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất-năng lực-uy tín-liêm chính-hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Tiếp theo là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Các cơ quan chức năng tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư-tiêu dùng-xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công “đúng-trúng-nhanh-hiệu quả”; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa-một lần khai trên nền dữ liệu liên thông.

Các bên liên quan tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đơn vị rà soát khung pháp lý, quy trình; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các địa phương hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống. Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp-phân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, các bên liên quan tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai-đầu tư-xây dựng-môi trường-năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường; khuyến khích đối tác công tư, đổi mới công nghệ, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, thúc đẩy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng, để chống mạnh mẽ hơn và xây bền vững hơn; giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập; chủ động thích ứng với chính sách thương mại mới của các đối tác lớn; đa dạng hóa thị trường-sản phẩm-chuỗi cung ứng; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các bộ phận chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; triển khai đồng bộ tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các bên liên quan kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới. Mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát.

Quán triệt “ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo”

Tổng Bí thư khẳng định, muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán; đề nghị quán triệt Ba trọng tâm: Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ba công khai gồm: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Một thước đo: Mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành phố, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tập trung tạo chuyển biến thực chất, từ “quy trình” sang “kết quả”, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng, từ “mạnh từng cơ sở, từng địa phương” sang “mạnh theo vùng”; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông-số-năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các bên liên quan chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực”: an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất.

Chương trình Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã hoàn thành với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới; thuận lợi rất lớn đang mở ra đồng thời, thách thức cũng không hề nhỏ, Tổng Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu gương, “nói ít-làm nhiều-quyết liệt-hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị; chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết, Tổng Bí thư chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân, bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các cơ quan dự báo thời tiết, các cơ quan báo chí, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, không quản ngại nguy hiểm, nỗ lực để phòng, chống thiên tai, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản nhân dân, kịp thời khắc phục được những khó khăn ở các địa phương xảy ra bão, lũ vừa qua.

Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nhất là lãnh đạo địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và bão số 11.

Các địa phương cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất; đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra./.

