Hơn 82.000 người châu Phi mất tích vì xung đột và bạo lực

Ngày 27/8, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết hơn 82.000 người tại châu Phi đã mất tích do xung đột vũ trang và bạo lực, song con số này chỉ phản ánh một phần nhỏ thực tế.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Patrick Youssef, Giám đốc khu vực ICRC tại châu Phi, cảnh báo tình trạng mất tích đang trở thành thách thức nhân đạo nghiêm trọng khi nhiều quốc gia vẫn chìm trong xung đột.

Trong năm 2024, ICRC cùng các đối tác thuộc Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã hỗ trợ đoàn tụ 755 gia đình và cung cấp thông tin xác minh cho hơn 5.000 trường hợp. Tuy nhiên, kết quả này còn rất nhỏ so với nhu cầu.

Theo ICRC, xung đột ở Sudan là nguyên nhân chính khiến số người mất tích gia tăng, với hơn 7.700 yêu cầu tìm kiếm được ghi nhận, tăng 52% so với năm 2023.

Làn sóng người dân Sudan sang Chad và Nam Sudan cũng làm gia tăng đáng kể các yêu cầu từ những nước láng giềng.

ICRC kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực ngăn chặn tình trạng mất tích và hỗ trợ tốt hơn cho gia đình nạn nhân, nhấn mạnh rằng việc xác định số phận của những người mất tích không chỉ là nghĩa vụ nhân đạo mà còn góp phần hàn gắn, củng cố hòa bình và ổn định khu vực./.

