Huế: Đã xác định rõ nguyên nhân sự cố bắn hỏa pháo súng thần công ở Kỳ đài

Liên quan đến sự cố bắn hỏa pháo súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế tối 3/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin: Nguyên nhân là do nhân viên kỹ thuật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Giang (đơn vị phụ trách kỹ thuật) đã tự ý sử dụng một số ống hỏa thuật hết hạn sử dụng, sơ suất trong quá trình lắp đặt hướng bắn.

Theo giải trình của Công ty Việt Giang, sự cố xuất phát từ việc hiệu ứng hỏa thuật không đạt yêu cầu kỹ thuật do công ty chưa kịp thực hiện kế hoạch đặt mua vật tư chuyên dụng Z21. Thay vào đó, nhân viên kỹ thuật đã tự ý sử dụng 58 ống hỏa thuật "rồng lửa" còn sót lại từ Festival Nghề truyền thống Huế 2023.

Các ống này đã bị thấm nước, hết hạn sử dụng và không đảm bảo chất lượng do quá trình lắp đặt gặp mưa. Ngoài ra còn có sơ suất trong lắp đặt, hướng bắn của hỏa thuật bị đặt ngang mặt đất thay vì hướng lên, khiến hiệu ứng bị lệch và bắn về phía khán giả.

Chương trình bắn hỏa pháo súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, thuê Công ty Việt Giang thực hiện.



Loại pháo được sử dụng trong chương trình tối 3/5 là “Giàn rồng lửa chữ Z màu vàng sẫm hoặc đỏ F30”, thuộc nhóm “Ống hỏa thuật”, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21 sản xuất. Đây là loại pháo không thuộc nhóm pháo nổ, pháo hoa.

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức chương trình; đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Phương giao Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, điều tiết giao thông; hỗ trợ thẩm định về quản lý, sử dụng pháo... Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thống nhất giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục tổ chức hoạt động trình diễn các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tại khu vực Kỳ đài vào tối thứ Bảy hàng tuần, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm để phục vụ nhân dân và du khách trong thời gian tới./.

Pháo hoa rực rỡ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 và Festival Huế 2025 là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế (1975-2025).