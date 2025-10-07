Huế: Va chạm giữa tàu hàng và tàu cá, một người mất tích

Ngày 7/10, Thiếu tá Nguyễn Minh Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, vào chiều cùng ngày đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá của ngư dân phường Thuận An khiến một ngư dân mất tích.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang huy động lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khi đến vị trí cách cửa biển Thuận An 8 hải lý, tàu hàng Thuận Trung 08 (xuất phát từ Bình Định đi Thanh Hóa) xảy ra va chạm với tàu cá TTH 96239 TS do ông Phan Vỹ (trú tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An) làm thuyền trưởng.

Ngoài 3 thuyền viên tàu cá được ứng cứu, vụ việc khiến tàu cá bị chìm, một thuyền viên mất tích.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc vào khoảng 15 giờ 15 ngày 7/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã huy động một tàu tìm kiếm cứu nạn (Hải đội 2) ra ứng cứu, tìm kiếm người mất tích./.

Gia Lai: Tàu cá bị tàu chở dầu tông chìm ngoài khơi, thuyền trưởng mất tích Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS, dài 22,6m, công suất 800CV, hành nghề mành chụp, do ông Nguyễn Trần Út (Sinh năm 1976, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng.