Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương lần I

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định, phướng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển," Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nội dung chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới."

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Đại hội sẽ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lan tỏa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Báo cáo chính trị Đại hội đề ra 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 15 nhóm giải pháp, 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.Ba khâu đột phá được xác định là: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn, gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm."

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Một số chỉ tiêu chủ yếu gồm: Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn…) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu huy động 45.000 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, trong đó huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" các cấp là 10.000 tỷ đồng và thông qua các chương trình an sinh xã hội trên 35.000 tỷ đồng.

Hằng năm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện ít nhất 10 chương trình, nội dung giám sát phạm vi toàn quốc, phản biện xã hội ít nhất 10 dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 5 chương trình, nội dung giám sát, phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản; cấp xã tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát, phản biện xã hội ít nhất 3 dự thảo văn bản; tổ chức giám sát các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và những vấn đề được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhờ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt. Nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Trung ương thành 6 chương trình hành động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hơn 12.000 sản phẩm OCOP được công nhận, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” mỗi năm vận động hàng nghìn tỷ đồng; đã vận động xây dựng, sửa chữa hơn 180.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động toàn dân ủng hộ được 1.845 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho 26 tỉnh, thành phố phía Bắc trong bão số 3; lần đầu tiên công khai “sao kê” Quỹ Cứu trợ Trung ương, kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, thể hiện tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, nhận được đồng thuận cao của xã hội.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã phát động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025) với số tiền hơn 400 tỷ đồng (tính đến ngày 5/9/2025).

Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, được các cấp ủy đảng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường. Hệ thống tổ chức đảng được kiện toàn, đồng bộ, phát huy rõ vai trò trung tâm chính trị tại mỗi cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng, thực hiện đúng quy định, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, sinh hoạt Đảng, kiểm tra, giám sát ngày càng được đẩy mạnh, từng bước hình thành phương thức lãnh đạo phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số./.

