Khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 21 về Cơ khí chính xác và Sản xuất chế tạo

Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...