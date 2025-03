Khai thác xe buýt và tuyến kết nối cảng hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao thông công chánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tổ chức hoạt động các thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ôtô từ năm 2025; trong đó đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố đồng ý phương án tổ chức đặt hàng các tuyến xe buýt sử dụng xe ôtô thoáng nóc và tuyến xe buýt kết nối cảng hàng không.

Theo đó, Sở Giao thông công chánh đề xuất phương án lựa chọn đơn vị vận tải đảm nhận các tuyến xe buýt trên cơ sở các tuyến đang thực hiện thí điểm sử dụng xe ôtô thoáng nóc và tuyến kết nối trung tâm du lịch đến cảng hàng không.

Hình thức lựa chọn là tổ chức đặt hàng đơn vị đủ năng lực thông qua các tiêu chí cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không trợ giá).

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng và được xem xét gia hạn định kỳ hàng năm khi đáp ứng tiêu chí. Sở Giao thông công chánh sẽ tiếp tục rà soát tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với các đơn vị đang đảm nhận hoạt động thí điểm được chuyển tiếp hoạt động theo loại hình xe buýt khi đáp ứng yêu cầu xét chọn tiếp tục đảm nhận đặt hàng khai thác đến hết năm 2025.

Ngoài ra, đối với Công ty Viet Bigbus, trong năm 2024 đã xây dựng phương án khai thác tuyến xe buýt sử dụng xe 2 tầng thoáng nóc vận chuyến khách du lịch hoặc các đơn vị khác có nhu cầu tham gia khai thác, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu và tổ chức ký hợp đồng đặt hàng căn cứ nhu cầu thực tế.

Điều kiện là xe 2 tầng thoáng nóc sử dụng nhiên liệu DO đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định và không ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển đổi phương tiện của Thành phố.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận triển khai thí điểm 4 tuyến vận chuyển khách du lịch bằng xe ôtô thoáng nóc do Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam và Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội đảm nhận.



Thành phố cũng cho thí điểm 14 tuyến vận chuyển hành khách kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của các quận huyện, thành phố Thủ Đức.

Sở Giao thông công chánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu phương án được thành phố chấp thuận, Sở sẽ tổ chức quản lý hoạt động, kịp thời rà soát điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục mạng lưới tuyến cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện hạ tầng giao thông thành phố./.

