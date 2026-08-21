Khép lại hành trình tập huấn ba miền, Top 50 sẵn sàng cho Vòng phát triển sản phẩm

Ngày 21/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Innovation Bootcamp khu vực miền Nam (Đào tạo kỹ năng mềm và sử dụng trí tuệ nhân tạo đúng cách) đã diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Sự kiện có sự tham dự của ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cùng đại diện Ban Tổ chức và đội ngũ chuyên gia.

Mở đầu chương trình là phần giới thiệu, định hướng chung, trước khi các đội bước vào chuyên đề sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đúng cách, an toàn và có trách nhiệm. Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành công cụ quen thuộc với học sinh, nội dung này giúp các đội có thêm góc nhìn về cách ứng dụng công nghệ vào học tập, nghiên cứu và phát triển ý tưởng một cách phù hợp.

Tiếp nối mạch nội dung ấy, chương trình đi sâu vào những kỹ năng gắn liền với việc đưa một dự án đi xa hơn: quản lý dự án và làm việc nhóm; xây dựng slide thuyết trình, kể câu chuyện sản phẩm và thuyết trình; cùng kỹ năng phản biện, trả lời câu hỏi và giao tiếp trước Ban Giám khảo. Tư duy đổi mới sáng tạo, giá trị xã hội và mô hình triển khai sản phẩm cũng là những mảnh ghép quan trọng, bởi đây chính là những gì các đội sẽ cần đến ngay trong Vòng Phát triển sản phẩm sắp tới.

Các đội thi đã được chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm và sử dụng trí tuệ nhân tạo đúng cách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau các phần chia sẻ, các đội thi bước vào phần thực hành theo nhóm: thảo luận, vận dụng kiến thức vừa học để hoàn thiện bài tập, rồi lần lượt trình bày kết quả và lắng nghe nhận xét trực tiếp từ chuyên gia.

Chỉ trong một ngày, các đội thi đã đi trọn một vòng từ lý thuyết đến thực hành: có cơ hội đưa kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng nội dung và thuyết trình vào một tình huống thực tế, đồng thời nhận phản hồi quý giá để tiếp tục hoàn thiện dự án của mình.

“Trong quá trình tham gia cuộc thi, chúng em đang cần bổ sung thêm kiến thức về quản lý dự án và kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, những chia sẻ về AI giúp chúng em hiểu rõ hơn cách nhận diện, ứng dụng và tối ưu công nghệ này. Những kiến thức hôm nay rất thiết thực và chúng em có thể tiếp tục áp dụng vào dự án cũng như các cuộc thi sau này,” Võ Ngọc Bảo Thy, học sinh lớp 12, thành viên đội thi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.

Giữa những giờ học và thực hành sôi nổi, ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - đã dành thời gian giao lưu trực tiếp cùng học sinh, thăm hỏi về những ý tưởng, dự án các em đang theo đuổi, đồng thời tự tay trao tặng những món quà lưu niệm đến từng thành viên như một lời động viên cho hành trình phía trước.

Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - dành thời gian giao lưu trực tiếp cùng học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba miền, ba chặng đào tạo đã khép lại, nhưng với Top 50, đây chính là hành trang để bước tiếp vào giai đoạn quan trọng nhất: hoàn thiện mô hình sản phẩm từ những ý tưởng đã được lựa chọn tại Vòng Sơ khảo, đồng thời chuẩn bị video giới thiệu dự án và tài liệu hướng dẫn sản phẩm cho Vòng Phát triển sản phẩm.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội thi thông qua các hoạt động hỗ trợ và cố vấn chuyên môn trong giai đoạn này, trước khi 16 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào Vòng Chung kết./.

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 dành cho học sinh Cuộc thi nhằm thúc đẩy việc ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

