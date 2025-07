Khởi tố đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép 15 cá thể rùa quý hiếm

04/07/2023 19:56

Rùa đầu to được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức, các hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị phạt tù rất nặng.