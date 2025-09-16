Thế giới

Trung Đông

Không kích dữ dội trên khắp thành phố Gaza

Các nhân chứng cho biết Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào Gaza, sau khi Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.

Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin các nhân chứng cho biết Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào thành phố Gaza ngày 16/9, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.

Nhân chứng Ahmed Ghazal cho hay: "Có nhiều đợt ném bom dữ dội, liên tục ở thành phố Gaza và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng," đồng thời cho biết nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và cư dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, ông Mahmud Bassal, cho biết "các vụ ném bom vẫn đang diễn ra trên khắp thành phố Gaza, số người thiệt mạng và bị thương tiếp tục gia tăng."

(Vietnam+)
#Hamas #Gaza #ném bom Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv. (Nguồn: AFP)

UAE cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Israel

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.