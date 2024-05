Kịp thời khống chế cháy lớn tại một công ty ở Bình Dương

Theo ghi nhận, khoảng gần 8 giờ ngày 28/5, khu nhà xưởng của một công ty nằm trên đường ĐT 743B (gần Trạm thu phí Bình Thung, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) bất ngờ bốc cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/5, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra gần Trạm thu phí Bình Thung. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo ghi nhận, khoảng gần 8 giờ ngày 28/5, khu nhà xưởng của một công ty nằm trên đường ĐT 743B (gần Trạm thu phí Bình Thung, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 54 cán bộ, chiến sỹ và 10 xe chuyên dụng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Nghệ Năng nằm tại đường ĐT 743B (khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 180/QĐĐC-CATP, 10/5/2024 của Công an thành phố Dĩ An.

Nhà xưởng của công ty được xây dựng với khung thép và mái tôn, có diện tích khoảng 1.500 m2. Vụ cháy lan rộng trên diện tích khoảng 200 m2, tại khu vực nhà xưởng sản xuất-nơi chứa các vật liệu như: giấy, nhựa và sản phẩm làm mát máy công nghiệp.Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

