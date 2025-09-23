Lãi suất ngân hàng ngày 23/9: Một ngân hàng trả lãi cao gần 10%/năm

Ngày 23/9, mặt bằng lãi suất ngân hàng duy trì ổn định, dao động 1,6-4,8%/năm ở nhóm Big4 và từ 6-9,65%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất lên tới 9,65%/năm nhưng chỉ áp dụng với những khoản tiền gửi đặc biệt lớn.

Lãi suất tiền gửi phổ biến phân hóa mạnh

Kỳ hạn ngắn (1-3 tháng): Nhóm Big4 duy trì 1,6-2,4%/năm, không nhiều thay đổi.

Kỳ hạn trung bình (6-12 tháng): Lãi suất dao động từ 3-5%/năm tại Big4 và trên 6%/năm ở nhiều ngân hàng thương mại.

Kỳ hạn dài (18-36 tháng): Một số ngân hàng duy trì 6-6,8%/năm, trong khi Big4 vẫn dưới 5%.

Trong khi đó, từng ngân hàng cụ thể lại có mức lãi suất và điều kiện áp dụng rất khác nhau.

Nhóm Big4: Agribank tiếp tục dẫn đầu

Agribank tiếp tục dẫn đầu nhóm Big4 với các mức lãi suất 2,1%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, 2,4%/năm kỳ hạn 3-5 tháng, 3,5%/năm kỳ hạn 6-11 tháng.

Vietcombank niêm yết 4,6%/năm kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn BIDV, VietinBank và Agribank (4,7%/năm).

Kỳ hạn dài 24-36 tháng: BIDV, VietinBank, Agribank áp dụng 4,8%/năm; Vietcombank giữ mức 4,7%/năm.

Ngoài khối Big4, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đưa ra mức lãi suất đặc biệt cao để cạnh tranh hút dòng vốn.

Lãi suất “khủng” dành cho khách VIP

ABBank: Dẫn đầu với 9,65%/năm (kỳ hạn 13 tháng), áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.

PVcomBank: 9%/năm (12-13 tháng), yêu cầu tối thiểu gửi 2.000 tỷ đồng.

HDBank: 8,1%/năm (13 tháng) và 7,7%/năm (12 tháng) với số dư từ 500 tỷ đồng.

Vikki Bank: 7,5%/năm (từ 13 tháng), áp dụng cho khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng.

ACB: 6%/năm (13 tháng, lĩnh cuối kỳ) với số dư từ 200 tỷ đồng.

LPBank: 6,5%/năm (lĩnh cuối kỳ) cho khoản từ 300 tỷ đồng.

Các ngân hàng trả lãi suất từ 6%/năm

Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng niêm yết mức lãi suất từ 6%/năm cho khách hàng phổ thông, không yêu cầu số dư “khủng”:

Viet A Bank: 6,0-6,8%/năm (6-18 tháng), gửi tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy.

Cake by VPBank: 6%/năm (12-36 tháng).

BVBank: 6-6,1%/năm (48-60 tháng).

Bac A Bank: 6%/năm (18-36 tháng).

Theo các chuyên gia, lãi suất đặc biệt trên 8%/năm chỉ mang tính kỹ thuật, nhằm hút khách hàng tổ chức với dòng vốn rất lớn. Với phần đông người gửi tiết kiệm, mức 6-6,8%/năm kỳ hạn trung và dài hạn mới là lựa chọn khả thi.

Dự báo thời gian tới, lãi suất huy động sẽ duy trì ổn định để cân đối chi phí vốn và đảm bảo thanh khoản hệ thống./.

