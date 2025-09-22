Lãi suất ngân hàng ngày 22/9: Ngân hàng nào đang áp dụng lãi suất cao nhất?

ABBank hiện dẫn đầu hệ thống với mức 9,65%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank cũng đưa ra mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, áp dụng cho khách hàng có số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank triển khai mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, dành cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Vikki Bank giữ mức 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng.

Ở nhóm dưới 7%, Bac A Bank niêm yết mức 6,2%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng, còn IVB áp dụng mức 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện gửi từ 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACB trả 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng khi khách hàng có số dư từ 200 tỷ đồng.

LPBank đưa ra mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng nếu khách hàng gửi từ 300 tỷ đồng trở lên, kèm các lựa chọn lĩnh lãi hàng tháng (6,3%/năm) hoặc lĩnh lãi đầu kỳ (6,07%/năm)./.

Lãi suất ngân hàng ngày 18/9: Nhà băng nào niêm yết mức hấp dẫn nhất? Mặt bằng lãi suất ngày 18/9 có sự phân tầng rõ nét: nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đẩy lãi suất tiết kiệm cao ở kỳ hạn dài, trong khi Big4 duy trì ổn định, đặc biệt có gói VIP chạm mức 9,65%/năm.