Lãi suất ngân hàng ngày 25/9: Những ngân hàng nào có lãi suất vượt 6%?

Nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất 6% nhưng không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu quá cao, tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo khách hàng cá nhân tiếp cận các sản phẩm tiền gửi có lợi suất cao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Hiện nay, nhiều ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 6%/năm cho các kỳ hạn dài mà không đi kèm điều kiện khắt khe về số tiền gửi.

Vikki Bank với việc điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn 12 và 13 tháng lên 6,1%/năm.

Cake by VPBank cũng duy trì mức lãi suất 6%/năm cho các kỳ hạn từ 12-18 tháng và 24-36 tháng. Mức lãi suất ổn định này giúp Cake by VPBank giữ vững vị thế là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những người yêu thích sự tiện lợi của ngân hàng số.

HDBank cũng góp mặt trong danh sách này với mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng, phù hợp với những người muốn gửi tiết kiệm dài hạn.

Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank cũng áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng./.

