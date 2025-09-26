Lãi suất ngân hàng ngày 26/9: Gửi ngắn hạn cao nhất 4,7%/năm

Ngày 26/9, bức tranh lãi suất ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ rệt: ngân hàng lớn ổn định ở mức 4,6-4,7%, trong khi một số ngân hàng nhỏ tung ra lãi suất cao ngất ngưởng để hút vốn.

Tùy nhu cầu, khách hàng có thể cân nhắc gửi ngắn hạn để tận dụng trần lãi suất hiện hành, hoặc chọn giải pháp an toàn với các “ông lớn” ngân hàng quốc doanh.

Lãi suất ngắn hạn giữ “đỉnh” 4,7%/năm

Khảo sát sáng 26/9 cho thấy, 7 ngân hàng đang áp dụng lãi suất cao nhất cho kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 4,7%/năm. Danh sách này gồm Eximbank, OCB, BVBank, Nam A Bank, TPBank, Viet A Bank và BaoViet Bank.

Mức này được xem là “trần” quy định hiện nay, giúp khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi ngắn hạn vẫn đảm bảo sinh lời tương đối. So với gửi không kỳ hạn (chỉ 0,1-0,2%/năm), đây là mức chênh lệch đáng kể.

Lãi suất cao nhất gần 10%/năm nhưng kèm điều kiện

Điểm đáng chú ý trên thị trường là một số ngân hàng tung ra mức lãi suất lên tới 9,65%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, lãi suất này chỉ dành cho khách hàng “đặc biệt” với khoản tiền gửi rất lớn, lên tới cả nghìn tỷ đồng. Cụ thể:

ABBank hiện dẫn đầu hệ thống với mức 9,65%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank đứng thứ hai với 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, điều kiện số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank áp dụng 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank đưa ra 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng.

Với khách hàng phổ thông, mức lãi suất trung bình cho kỳ hạn 12-36 tháng tại các ngân hàng thương mại hiện phổ biến từ 4,6% đến 6%/năm. Chẳng hạn, Vietcombank niêm yết 4,6% cho kỳ hạn 12 tháng và 4,7% cho kỳ hạn từ 24-60 tháng.

Thanh khoản căng thẳng, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

Không chỉ ở mảng huy động tiết kiệm, thị trường liên ngân hàng cũng đang “nóng” lên. Lãi suất VND qua đêm ngày 25/9 đã vọt lên 4,62%/năm, kỳ hạn 1 tuần đạt 5,77%/năm. Một số kỳ hạn khác như 2 tuần và 1 tháng dao động quanh 5,6-5,8%/năm.

Để ổn định thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường hơn 27.800 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO). Động thái này nhằm hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng, gián tiếp giúp các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn và hạn chế đẩy lãi suất huy động quá cao.

Khách hàng nên gửi tiết kiệm thế nào?

Các chuyên gia khuyến nghị nếu khách hàng có nhu cầu gửi ngắn hạn (1-6 tháng): Lựa chọn mức lãi 4,7% tại các ngân hàng nhỏ nếu muốn tối đa lợi nhuận.

Gửi dài hạn (12 tháng trở lên): Các mức lãi “khủng” gần 10% thường kèm điều kiện khắt khe, không phù hợp với số đông. Khách hàng phổ thông có thể chọn ngân hàng lớn để an toàn, dù lãi suất thấp hơn.

Ưu tiên an toàn: Với số tiền tiết kiệm của gia đình, việc lựa chọn ngân hàng uy tín, có thương hiệu, vẫn là “chìa khóa” quan trọng bên cạnh yếu tố lãi suất./.

