Lâm Đồng: Nổ bồn chứa axit tại nhà máy sản xuất hóa chất, 2 công nhân tử vong

Chiều 9/11, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy HC (chuyên sản xuất hóa chất tại thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1) khiến 2 công nhân tử vong trong sáng cùng ngày.

Cụ thể, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút sáng 9/11.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng). Cả hai đều là công nhân của Nhà máy HC.

Theo thông tin ban đầu, trong sáng 9/11, cả hai công nhân trên tiến hành kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa axit HCL của nhà máy.

Khi phát hiện bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ, các công nhân này đã tiến hành siết lại bulông. Tuy nhiên. do các bulông đã bị rỉ sét nên Tùng, Khánh đã lấy máy cắt làm việc.

Máy cắt ma sát với các bulông đã tạo thành tia lửa điện và tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ, hất cả hai công nhân văng ra xa.

Sau khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (Bảo Lộc) nhưng cả hai đã tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1 và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho khu vực, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên./.

Sự cố trong hầm lò tại Quảng Ninh: Ba công nhân tử vong, hai người bị thương Các lực lượng chức năng đã cứu hộ, đưa 2 người bị thương trong sự cố khí trong hầm lò đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, sau đó tìm thấy 3 công nhân còn lại, đều đã tử vong.