Làng trẻ em SOS Quy Nhơn bị cô lập, gần 130 trẻ cần cứu trợ khẩn cấp

Hiện, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nơi trong tỉnh đã bị chia cắt; trong đó, có hơn 100 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn bị cô lập do nước lũ, cần tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp.

Chiều 19/11, ông Nguyễn Đình Ngọc, Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết: “Hiện, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn bị nước lũ bao vây, cô lập, không thể tiếp cận. Toàn bộ gần 130 trẻ mồ côi cùng các mẹ, dì, cô, chú nhân viên của Làng đã di chuyển lên tầng 2, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nước đang tiếp tục lên, nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của toàn bộ trẻ em và nhân viên trong Làng.”

"Trong Làng trẻ em SOS Quy Nhơn có nhiều em nhỏ chỉ mới sơ sinh, còn lại là các em trong độ tuổi đến trường. Khó khăn nhất hiện nay là vấn đề đảm bảo thức ăn và nước uống cho các em vì khu vực này không thể tiếp cận do lũ lớn. Mặc dù, đã nhiều lần gọi cầu cứu, Làng hiện vẫn chưa nhận được các lực lượng cứu trợ tiếp cận. Hiện, Làng đang rất cần được hỗ trợ di dời và tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản," ông Ngọc cho biết thêm.

Không chỉ tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, mưa lũ khiến nhiều khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai bị chia cắt, cô lập. Hiện, lực lượng chức năng các địa phương đang triển khai các công tác tiếp cận, hỗ trợ di dời cũng như nhu yếu phẩm cho người dân vùng ảnh hưởng./.

Gia Lai: Mưa trắng trời, nhiều khu dân cư bị nước lũ cô lập hoàn toàn Theo báo cáo từ các địa phương, đến 10 giờ ngày 19/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh; có 10.256 hộ/42.525 khẩu bị ngập, cô lập.