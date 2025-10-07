Lào Cai: Sau một tuần ngập lụt, phường Yên Bái vẫn ngổn ngang bùn đất

Sau một tuần ngập lụt do hoàn lưu bão số 10, một số tuyến đường, ngõ ngách tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, vẫn ngổn ngang bùn đất.

Người dân tất bật dọn dẹp, lau rửa, khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 7/10, mặc dù thời tiết mưa, nhưng người dân ở một số tuyến phố tại phường Yên Bái tranh thủ rửa đường, đồ dùng gia đình để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Nghiêm Dũng, sinh sống ở đường Thanh Niên, Tổ dân phố Hồng Thanh, phường Yên Bái, bộc bạch người dân tất bật dọn dẹp một tuần nay, đến ngày 6/10 bà con mới cơ bản đi lại thuận tiện và ổn định cuộc sống. Hiện nay thời tiết đang mưa, chỉ mong không bị ngập lụt nữa để bà con khắc phục nốt những điểm còn lại.

Chị Hoàng Thị Cúc, Tổ dân phố Hồng Phú, phường Yên Bái, chia sẻ một tuần qua, người dân vùng lũ vất vả từ sáng đến tối để dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hiện nay, bà con đã có điện và đường phố cũng thông, đời sống sinh hoạt người dân tạm ổn. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để người dân tiếp tục dọn dẹp những nơi chưa khắc phục xong.

Hiện nay, trên địa bàn phường Yên Bái vẫn còn nhiều ngõ ngách và một số điểm tại đường Thanh Niên, Trần Hưng Đạo ngổn ngang bùn đất.

Các đơn vị doanh nghiệp xây dựng, giao thông trên địa bàn tỉnh tích cực huy động phương tiện, máy móc để khắc phục, nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt, cho biết ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đơn vị bị ngập một máy lu và nhiều đồ dùng, thiết bị phục vụ thi công tuyến đường Thanh Niên. Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ nhân dân và chính quyền sớm khắc phục hậu quả, Công ty huy động 12 ôtô và máy xúc cùng nhân lực có mặt trên các tuyến đường ngập lụt để hót dọn bùn đất, đảm bảo giao thông đi lại và đời sống sinh hoạt cho nhân dân.

Tuy nhiên, hai ngày qua, trên địa bàn có mưa, công tác khắc phục bị ảnh hưởng tiến độ. Đơn vị mong thời tiết không mưa, nước sông không lên để bà con vùng lũ bớt khổ và thiệt hại.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn phường Yên Bái. Toàn phường có hơn 7.700 hộ gia đình bị ảnh hưởng do ngập nước và cô lập; trong đó, có 5.137 hộ bị ngập, hư hỏng tài sản tại 38 tổ dân phố, phường đã sơ tán 677 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cùng đó, phường Yên Bái có 11 trường học, 1 trạm y tế, 7 nhà văn hóa, siêu thị điện máy, các cửa hàng tiện ích, một số cơ quan, chùa bị ngập; 24 tuyến đường bị ngập bùn, hư hỏng hệ thống thoát nước. Các khu vực vườn hoa, tiểu công viên bị ngập úng. Ước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Tuyến đường Thanh Niên, phường Yên Bái nhiều đoạn chưa khắc phục xong. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Bái Ngô Tuấn Dũng cho hay, từ ngày 1/10, ngay sau khi nước rút, phường Yên Bái huy động hơn 100 phương tiện, thiết bị máy phát điện, máy bơm, xe ô tô, xe tải, máy xúc, máy san, xe bồn rửa đường và các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ khác để phục vụ công tác ứng cứu. Đồng thời, phường huy động trên 500 người gồm các lực lượng bộ đội, công an và dân quân tự vệ.

Đến nay, phường Yên Bái đạt khoảng 95% khối lượng công tác khắc phục. Phường thu dọn bùn đất trên 24 tuyến đường tổng chiều dài khoảng 15km, khối lượng bùn đất khoảng 25.000m³.

Các tuyến đường chính như Hòa Bình, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương, Trần Nguyên Hãn, Đinh Lễ, Đoàn Thị Điểm, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Khải, Mai Hắc Đế, Dã Tượng, Đào Duy Từ, Yết Kiêu cơ bản hoàn thành, thông tuyến.

Các cơ sở giáo dục đã hoàn tất công tác dọn dẹp, vệ sinh, phun khử khuẩn, sẵn sàng đón học sinh trở lại. Riêng khu vực Sân vận động Yên Bái đang được tiếp tục dọn dẹp (còn khoảng 20%), dự kiến hoàn thành công tác vét bùn vào ngày 7/10. Hiện các đơn vị tích cực triển khai hót dọn bùn rác các tuyến còn lại gồm đường Thanh Niên, đường bờ kè sông Hồng và một số ngõ, ngách.

Phường Yên Bái mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quan tâm, sớm hỗ trợ phường kinh phí phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hệ thống thoát nước đô thị bị bồi lấp, tắc nghẽn sau bão số 10 để phường triển khai ngay việc nạo vét hệ thống cống, rãnh thoát nước. Tổng kinh phí dự kiến cho công tác khắc phục thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 7/10, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà vừa ra thông báo đóng toàn bộ các cửa xả tràn từ 6h30.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, cho biết trên lưu vực sông Chảy hồ Thác Bà đêm qua (6/10) chỉ có mưa vừa 40mm, các nhà máy trên các nhánh thượng nguồn chỉ xả ở mức trung bình 400-500m3/s. Đến sáng 7/10, Công ty đã đóng hoàn toàn xong các cửa xả. Hiện mực nước ở ngưỡng an toàn”.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết thêm theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới diễn biến bão số 11 khá phức tạp.

Do đó, Công ty tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ trên lưu vực sông Chảy và hồ Thác Bà để có những biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo vận hành an toàn công trình thủy điện Thác Bà cũng như hạ du.

Trước đó, ngày 30/9, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở cửa xả lũ qua đập tràn do mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

