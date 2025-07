Lật tàu trên vịnh Hạ Long: Tàu Vịnh Xanh có chất lượng an toàn vượt tiêu chuẩn

Liên quan đến tàu Vịnh Xanh 58, bị lật trên vịnh Hạ Long khi gặp dông lốc khiến 35 người chết, 4 người mất tích, 10 người bị thương và đã hồi phục sức khỏe, đại diện Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, tàu còn đăng kiểm và có chất lượng an toàn đảm bảo cao hơn tiêu chuẩn quy định.

Theo ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, tại Nghị quyết 4088 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quy định về các nội dung này, đảm bảo an toàn cao hơn quy phạm của đăng kiểm. Quyết định 43 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về quản lý tàu du lịch cũng khuyến khích 15 tiêu chí về an toàn và chất lượng của tàu du lịch, cao hơn quy chuẩn quốc gia.

Ông Bùi Hồng Minh cho biết thêm, 100% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có chất lượng an toàn đảm bảo cao hơn tiêu chuẩn quy định. Đơn cử, tàu Vịnh Xanh 58 đạt tiêu chuẩn về hệ số an toàn và ổn định là 2,3 (trong khi tiêu chuẩn của đăng kiểm là hơn 1).

Tàu Vịnh Xanh 58 mang số đăng ký QN-7105, do ông Đ.V.T (đăng ký thường trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/1/2025, có hiệu lực đến ngày 4/2/2026.

Tàu có vật liệu vỏ thép; chiều dài thiết kế 20,8m, chiều dài lớn nhất là 24,04m; chiều rộng thiết kế 5,91m, chiều rộng lớn nhất là 6m; chiều cao mạn 1,7m, chiều chìm 1,2m.

Tàu có công dụng là tàu du lịch. Số lượng người được phép chở là 48 hành khách. Con tàu này được chủ sở hữu mua bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển được bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tai nạn thuyền viên vào ngày 8/4/2025 (có thời hạn bảo hiểm từ 7h ngày 14/4/2025 đến 6h59 phút ngày 14/4/2026).

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, sau khi tiếp cận và trục vớt những nạn nhân ở trong khoang tàu thì 80-90% đều mặc áo phao.

Như vậy các nạn nhân đã được cảnh báo trước và thực hiện mặc áo phao để phòng ngừa đuối nước, tuy nhiên do tàu lật quá nhanh và bị lật úp nên có thể họ không kịp thoát ra ngoài.

Về thông tin việc cứu nạn chậm trễ, Thượng tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ sau 10 phút khi tiếp nhận thông tin tai nạn, đã có tàu ra cứu nạn.

Hơn 1.000 người cùng 100 phương tiện đã tham gia tìm kiếm người bị nạn. Hiện còn 350 người, gần 50 tàu, xuồng các loại và 3 flycam của các đơn vị quân sự, biên phòng, công an, hải quân, cảnh sát biển, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đang mở rộng phạm vi tìm kiếm 4 người mất tích còn lại. Quân chủng Phòng không Không quân cũng đã điều tổ bay rà soát từ trên cao.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 19/7, khi tàu du lịch QN-7105, do ông Đoàn Văn Trình làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long theo tuyến hành trình số 2, bất ngờ gặp dông lốc và bị lật./.

Họp báo vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm Cơ quan chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan vụ lật tàu Vịnh Hạ Long để đưa ra kết luận cuối cùng.