Latvia bàn giao hàng chục xe bọc thép Patria 6x6 cho Ukraine

Ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này đã tiếp nhận 21 xe bọc thép chở quân Patria 6x6 do Latvia viện trợ, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của ông Shmyhal đến quốc gia Baltic.

Lễ bàn giao diễn ra tại căn cứ quân sự Adazi, gần thủ đô Riga.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Shmyhal cảm ơn Chính phủ Latvia, người đồng cấp Andris Sprūds và nhân dân Latvia vì sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Ông cho biết trong năm nay, Ukraine sẽ tiếp nhận đủ 42 xe bọc thép Patria 6x6 theo cam kết của Latvia và các phương tiện này sẽ sớm được bàn giao cho Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine.

Bộ trưởng Shmyhal cũng đề cao việc Latvia tham gia dự án Renovator của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ khôi phục và hiện đại hóa các cơ sở phục hồi chức năng cũng như y tế quân sự của Ukraine.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds cho biết nước này cũng đã chuyển giao 12 xe trinh sát CVR(T) cho Kiev trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự đã công bố trước đó.

Ngoài ra, Latvia còn đóng góp thêm 2,2 triệu euro (tương đương 2,38 triệu USD) cho sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), một chương trình cho phép các nước trong NATO mua vũ khí của Mỹ để hỗ trợ Kiev, đồng thời hỗ trợ tài chính cho "Liên minh bảo vệ dân sự" (Shelter Coalition), sáng kiến nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dân sự của Ukraine trước các thách thức an ninh hiện nay./.

