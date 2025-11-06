Liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường thủy nội địa: Siết chặt quản lý bến bãi vật liệu xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm và hoạt động bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, trong 4 ngày vừa qua, Tổ công tác liên ngành do Cục Cảnh sát giao thông chủ trì đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng thuộc tỉnh Hưng Yên và tuyến sông Tiền thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Qua kiểm tra bãi tập kết vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vị trí chưa được cấp phép nhưng vẫn có dấu hiệu tập kết, bốc dỡ hàng hóa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua kiểm tra 29 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện 3 bến đã hết thời hạn hoạt động và 6 vị trí chưa được cấp phép nhưng vẫn có dấu hiệu tập kết, bốc dỡ hàng hóa. Tổ công tác đã xử lý 3 trường hợp sử dụng thiết bị xếp dỡ không có đăng ký, đăng kiểm; 2 trường hợp thiết bị đệm chống va không bảo đảm điều kiện an toàn.

Đồng thời, kiểm tra và xử lý 13 phương tiện thủy nội địa vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, gồm 4 trường hợp không có Giấy đăng ký, 2 trường hợp không có Giấy đăng kiểm, 6 trường hợp hết hạn đăng kiểm và 1 trường hợp sử dụng thiết bị bốc xếp hàng hóa hết hạn kiểm định. Tổng số tiền xử phạt là 145,5 triệu đồng.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hiện không nằm trong quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Một số tổ chức, cá nhân dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ thực hiện dự án còn chậm, chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép theo quy định.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm theo đúng chức năng, thẩm quyền; đồng thời yêu cầu các bến hết phép và những vị trí chưa được cấp phép chấm dứt việc tập kết, bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Bên cạnh đó, tổ công tác đề nghị Ủy ban nhân dân các xã liên quan tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các bến bãi; hướng dẫn chủ bến hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm tái diễn.

Tổ công tác liên ngành yêu cầu các bến hết phép và những vị trí chưa được cấp phép chấm dứt việc tập kết, bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện pháp lý. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Cục cũng kiến nghị các cơ quan chức năng hoàn thiện khung pháp lý và quy hoạch tổng thể nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến sông, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường thủy nội địa./.