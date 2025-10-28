Lũ tại Huế đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng không được chủ quan

Thành phố Huế đang hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng nhất kể từ lũ lịch sử năm 1999.

Chính quyền và người dân thành phố Huế đã và đang tổ chức ứng phó với tâm thế chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp chính quyền và giữa các đơn vị, tuân thủ các quy định.

Người dân được đặt ở vị trung tâm trong công tác ứng phó với mưa lũ khi bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản được bảo vệ là ưu tiên hàng đầu.

Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi nhanh với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định để làm rõ hơn về vấn đề này.

- Thưa ông, việc vận hành hồ đập được thành phố triển khai như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho công trình vừa hạn chế tác động đến vùng hạ du?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định: Công tác phối hợp điều hành, điều tiết hồ đập, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cũng như các đơn vị liên quan của thành phố đã có nhận định khá sớm về tình hình mưa lũ phức tạp.

Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến tình hình hồ đập, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương vận hành hồ đập. Do đó, quá trình triển khai phối hợp giữa các đơn vị cũng như chủ hồ đập diễn ra khá tốt.

Ngay từ những ngày đầu của đợt mưa lũ, các đơn vị đã triển khai điều tiết các hồ hợp lý. Qua đó, hạn chế thấp nhất mức nước trên sông Hương, sông Bồ và sông khác, đồng thời đảm bảo an toàn cho hồ đập và có dự phòng để đón các đợt mưa lớn.

- Ứng cứu, hỗ trợ kịp thời người dân trong mưa lũ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản là vô cùng quan trọng. Thành phố đã thực hiện công tác này trong đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra thế nào, thưa ông ?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định: Công tác phối hợp, xử lý ứng cứu người dân cũng như sơ tán người dân, bảo quản tài sản... giữa các cơ quan của thành phố với phường, xã được tiến hành tốt; nhất là việc phổ biến tuyên truyền thông tin đến người dân các vấn đề thông tin mưa lũ, được phối hợp nhịp nhàng.

Chính vì vậy, quá trình triển khai chúng tôi nhận thấy rằng, sự phối hợp giữa điều hành của chính quyền các cấp với sự hiểu biết và phối hợp của người dân diễn ra tốt nên thuận lợi cho việc ứng phó với mưa lũ.

- Hiện, mức lũ trên các sông của thành phố Huế đang xuống chậm, trong khi mưa lớn còn diễn biến phức tạp. Vậy, ông nhận định như thế nào về hình thế thời tiết này và công tác ứng phó ?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định: Hiện nay, thành phố đã chỉ đạo các phường, xã và đơn vị phải xác định rằng, chúng ta đã qua được giai đoạn nguy hiểm nhất của đợt mưa lũ này.

Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, như trong ngày 28/10 mưa vẫn diễn biến phức tạp. Chúng tôi tiên lượng khả năng hạ mức nước trên các sông là còn kéo dài.

Hiện, lượng nước về các hồ chứa còn tương đối lớn. Thành phố đã có chỉ đạo đến phường, xã và đơn vị là quán triệt đến người dân tinh thần cảnh giác, không chủ quan cho rằng nước đã xuống, ảnh hưởng đến sinh mạng và tài sản.

Thành phố đang tiếp nhận các phương tiện ứng cứu từ trung ương và tỉnh, thành để chuyển về cho các địa phương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cũng như rà soát di dân lên vùng cao; di chuyển người bệnh đến nơi tốt hơn để sẵn sàng cho trường hợp nước có thể dâng trở lại. Đây là kịch bản xấu nhưng không loại trừ, để chủ động ứng phó thời gian tới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Huế: Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích, 35.000 ngôi nhà bị ngập lụt Thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn thành phố Huế đã có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-0,9m, có nơi từ 1-2m; mưa lũ làm 1 nam giới tử vong và 1 bé gái 5 tuổi mất tích.