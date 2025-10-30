Lực lượng vũ trang Đà Nẵng xuyên đêm vượt lũ hỗ trợ nhân dân vùng ngập sâu

Nửa đêm về sáng 30/10, nước lũ dâng lên rất nhanh tại khu phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc (thành phố Đà Nẵng) khiến nhiều ngôi nhà bị ngập gần đến nóc, hàng chục hộ dân bị cô lập. Trước tình huống nguy cấp, gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã hành quân xuyên đêm, vượt lũ cứu dân.

Chỉ trong hơn một giờ, nước từ sông Cu Đê dâng cao bất thường, tràn vào khu dân cư. Mặc dù địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời xen ghép, song với 60 hộ dân gồm hơn 180 nhân khẩu bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, tình hình trở nên nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Ngay khi nhận tin báo, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lập tức ban hành lệnh khẩn điều động lực lượng cơ động ứng cứu. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động trong thời gian ngắn nhất cùng hai ca nô ST-750, ST-660 và hai xe cứu hộ chuyên dụng nhanh chóng xuất phát, sẵn sàng tiếp cận vùng ngập sâu, đưa nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Trong đêm, bằng mọi giá phải tiếp cận và cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tôi đã báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu xin ý kiến chỉ đạo và điều động lực lượng cơ động ngay trong đêm," Đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.

Từ sau 1 giờ sáng, giữa mưa lớn và dòng nước xiết, lực lượng vũ trang thành phố chia thành nhiều mũi nhỏ, phối hợp với công an, dân quân và chính quyền địa phương tiến hành cứu hộ.

Các canô hoạt động liên tục, luân phiên tiếp cận từng cụm dân cư, đưa người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Nhiều chiến sỹ phải bơi trong dòng nước lạnh, mang theo đèn pin, dây cứu sinh để đến tận từng ngôi nhà, đưa người dân vượt qua vùng ngập sâu.

Đến 4 giờ sáng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và di dời hơn 60 người đến khu vực an toàn. Trong đêm tối, ánh đèn canô soi rọi giữa mênh mông nước lũ, nơi những người lính kiên cường bám trụ, thắt chặt thêm tình quân dân giữa gian nguy.

Mưa lớn làm tiếp tục dâng cao gây ngập nhà dân ở xã Hòa Phước (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Chanh (người dân khu phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc) nghẹn ngào chia sẻ: "Mấy năm nay cũng có lụt, mà chưa khi nào nước lên nhanh thế. May có mấy chú bộ đội tới cứu, dân ở đây mừng lắm, cảm ơn mấy chú nhiều lắm."

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, hàng hóa cứu trợ gồm lương khô, nước uống, áo phao, thuốc men được phân bổ liên tục, kịp thời tiếp tế cho các khu dân cư bị chia cắt.

Thượng tá Phạm Văn Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, các đơn vị vẫn đang triển khai lực lượng đến từng khu vực xung yếu, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Tại vùng sạt lở ở xã Trà Tân, Trà Giáp (thành phố Đà Nẵng) các lực lượng vũ trang cơ sở hành quân xuyên đêm để giải cứu các nạn nhân. Các chiến sỹ và dân quân vượt gần 20km đường rừng trong đêm, đưa 3 bệnh nhân nặng, trong đó có trẻ nhỏ, đến khu vực an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho rằng, nhờ thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, lực lượng địa phương đã ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở.

Do mưa lũ kéo dài tại Đà Nẵng, hơn 2.600 cán bộ, chiến sỹ cùng 10.000 dân quân tự vệ và dự bị động viên được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động ứng trực tại các điểm xung yếu, cùng 14 canô, 8 xuồng, 32 xe ôtô và các thiết bị bay được đưa vào sử dụng để tiếp cận nhanh, vận chuyển người dân, hàng hóa cứu trợ đến các vùng ngập nặng.

Lực lượng vũ trang thành phố còn trao tặng hơn 2.500 suất ăn, 1.000 suất nhu yếu phẩm và 1 tấn nước lọc phục vụ người dân, bệnh nhân và y bác sĩ tại các cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Để kịp thời động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã khen thưởng đột xuất hơn 150 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn, lan tỏa sâu sắc hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương, kiên quyết bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, thực hiện phương châm “Ở đâu nhân dân cần, bộ đội có; nhân dân khó, có bộ đội”.

Tinh thần xuyên đêm ứng cứu nhân dân giữa mưa lũ là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Đà Nẵng, những người lính không quản gian nguy, luôn đặt nhân dân lên trên hết. Trong thử thách của thiên tai, tình quân dân càng bền chặt, khẳng định ý chí kiên cường và nghĩa tình sâu nặng của thành phố bên sông Hàn./.

Đà Nẵng: Sẵn sàng kích hoạt các kho dự trữ lương thực liên kết trong cộng đồng Chính quyền địa phương phối hợp với các đại lý, cửa hàng tạp hóa và chủ cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm ký “hợp đồng nguyên tắc” về việc thành lập các kho dự trữ.