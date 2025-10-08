Madam Pang trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí quan trọng ở FIFA

Thể thao

Bà Nualphan "Madam Pang" Lamsam đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển của FIFA, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Nhiệm kỳ của Madam Pang sẽ kéo dài từ năm 2025 đến năm 2029. (Nguồn: FIFA)

Ngày 7/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thái Lan), bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi thân mật "Madam Pang," đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển của FIFA, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Việc bổ nhiệm mang tính lịch sử này đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ đối với bóng đá Thái Lan mà còn đối với bóng đá nữ toàn cầu.

Nhiệm kỳ của bà sẽ kéo dài từ năm 2025 đến năm 2029.

Quyết định này đã được Hội đồng FIFA chính thức xác nhận trong cuộc họp, củng cố niềm tin của FIFA vào sự lãnh đạo và cống hiến của bà Nualphan Lamsam cho sự phát triển của bóng đá nữ.

Ủy ban Phát triển là một trong những cơ quan cốt lõi của FIFA, hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Đại hội đồng FIFA.

Ủy ban này có nhiệm vụ giám sát các dự án phát triển của FIFA, hỗ trợ 211 hiệp hội thành viên trên toàn thế giới và đảm bảo sự phát triển bền vững của bóng đá./.

