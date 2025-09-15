Máy đào hầm “Táo bạo" Dự án Metro Nhổn-Ga Hà Nội đã đến Ga S10-Cát Linh

Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB), máy đào hầm TBM số 2 có tên “Táo bạo" đã chính thức tiến vào Ga ngầm S10-Cát Linh vào 11h ngày 15/9, ghi dấu một cột mốc kỹ thuật đặc biệt quan trọng trong quá trình thi công đoạn hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Cụ thể, TBM số 2 “Táo bạo” xuất phát từ Ga S9-Kim Mã từ ngày 3/2/2025, đã khoan hầm với tổng chiều dài đạt khoảng 1.353m/2.592m để tới Ga S10-Cát Linh, tương đương 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Song song, TBM số 1 “Thần tốc” cũng đang khẳng định đúng tinh thần. Máy khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024, lần lượt đến Ga S10-Cát Linh vào ngày 7/3/2025, tới Ga S11-Văn Miếu vào ngày 28/7/2025, hiện đã hoàn thành lắp đặt tổng 1.360 vòng vỏ hầm với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2.040m/2.580m. Hiện, TBM số 1 đang chuẩn bị tiếp tục khoan đoạn từ Ga S11 đến Ga S12, hiện đã lắp được 2/7 vòng vỏ hầm tạm.

Đánh giá sự kiện TBM số 2 “Táo bạo” tiến vào Ga ngầm S10-Cát Linh là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân của toàn dự án, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban MRB cho biết thành quả này cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và sự đồng hành, chia sẻ của nhân dân Thủ đô trong suốt quá trình thi công.

“MRB cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn để sớm đưa đoạn ngầm tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội vào khai thác, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại và bền vững,” ông Sơn chia sẻ.

Với vai trò là nhà thầu chính của gói thầu CP03-Hầm và các ga ngầm, ông Park Young Ill, Giám đốc dự án, đại diện Liên danh Hyundai-Ghella (HGU) bày tỏ niềm tự hào khi cùng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và các đối tác đạt được cột mốc quan trọng này.

“Việc TBM số 2 ‘Táo bạo’ tiến vào Ga S10-Cát Linh không chỉ là một thành công về mặt kỹ thuật, mà còn khẳng định hiệu quả của sự hợp tác chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa các kỹ sư, chuyên gia quốc tế và đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam. Liên danh Hyundai-Ghella cam kết tiếp tục phát huy kinh nghiệm và công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ để dự án được hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần mang lại một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bền vững cho người dân Thủ đô Hà Nội,” ông Park Young Ill nói.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FECON nhấn mạnh việc đồng thời vận hành hai máy đào hầm TBM “Thần tốc” và “Táo bạo” là bước tiến vượt bậc, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ thi công hầm của các nhà thầu Việt Nam./.

Theo báo cáo của MRB, đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03-Hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (các giếng gió, thang lên xuống), Ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy ga; công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 2.939/3.488 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục phụ hai máy TBM hoạt động.

